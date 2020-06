Nocna przejażdżka po Wrocławiu 100-letnim tramwajem Maximum [ZDJĘCIA]

W nocy odbył się pierwszy, po odbudowie, przejazd,unikatowego w skali świata, tramwaju Maximum z 1901 roku. Trasa: z zajezdni Legnicka do pętli Pilczyce. (...) 40 lat temu marzyłem by, razem z Babcią, melexem wozic siano zwierzętom we wrocławskim ZOO. Marzenia o byciu motorniczym tramwaju na Pilczyce, gdzie mieszkali Dziadkowie przyszły później. Wniosek? Marzenia się spełniają choć nie zawsze w założonej kolejniści. Dobrej soboty, choćby pracującej! - napisał Krzysztof Balawejder na swoim profilu na Facebooku.

(pisownia oryginalna)