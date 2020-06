Koronawirus we wrocławskiej parafii. Proboszcz zakażony, zakonnicy na kwarantannie, kościół zamknięty

Zakonnicy zakazili się 30 maja podczas święceń kapłańskich pod Tanowem. Obecnie wszystkie domy zakonne Prowincji Warszawskiej Redemptorystów są objęte kwarantanną. Kościół przy ul. Wittiga pozostanie zamknięty dla wiernych do odwołania. Badania potwierdziły zakażenie dwóch księży z Wrocławia, w tym proboszcza parafii.

We Wrocławiu jest jeden potwierdzony przypadek COVID i jedna osoba jest ponownie badana. Czyli mamy dwa przypadki zarażenia. W domu zakonnym we Wrocławiu siedem osób jest na kwarantannie. W Bardzie poddanych kwarantannie jest 14 zakonników. Jeszcze nie wiemy, czy ktoś tutaj ma COVID, ponieważ dopiero zostały poddane materiały do badań – informuje portal GazetaWroclawska.pl ojciec Mariusz Mazurkiewicz, rzecznik Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Sam także przebywa na kwarantannie.