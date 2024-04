Za chwilę zobaczymy Most Zwierzyniecki w pełnej krasie. To już ostatnia prosta!

Most Zwierzyniecki, znany mieszkańcom Wrocławia i turystom, przeszedł długą drogę od zaplanowanego terminu zakończenia prac w wrześniu 2022. Opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosiły złe warunki atmosferyczne oraz wyzwania konserwatorskie, wydłużyły ten proces o niemal dwa lata. W końcu, w kwietniu tego roku, udało się osiągnąć punkt, w którym większość prac została zakończona.

Długa droga do odrodzenia

Mimo zakończenia obecnych prac, Most Zwierzyniecki stoi przed kolejnym wyzwaniem. Zaplanowano już następny remont, który obejmie wymianę nawierzchni jezdni, płyty pomostowej, izolacji oraz naprawę antykorozyjną konstrukcji stalowej. Planowane prace mają także zwiększyć nośność mostu do 40 ton i wymienić torowisko tramwajowe. Projekt tego etapu ma być gotowy jeszcze w tym roku, jednak dokładny termin rozpoczęcia prac budowlanych pozostaje nieznany.

Remont Mostu Zwierzynieckiego, choć pełen wyzwań, przyniósł zabytkowi nowe życie. Znany wcześniej ze swojego żółtego koloru, most teraz zachwyca odcieniem oliwkowym, który jest bliższy jego oryginalnej barwie. Nie tylko kolor, ale i elementy takie jak balustrady, chodnik, kamienne wieże łączące przęsła, latarnie oraz powłoki antykorozyjne przeszły gruntowną renowację . Dodatkowo, modernizacji uległy sieci znajdujące się pod chodnikiem oraz znaki żeglugowe.

Wrocławianie i goście miasta, którzy przywykli do korzystania z Mostu Zwierzynieckiego, będą musieli na czas kolejnych prac poszukać alternatywnych tras. Przeprawa będzie całkowicie zamknięta, a ruch zostanie przekierowany przez most Szczytnicki, most Jagielloński oraz Aleję Wielkiej Wyspy.

"Niekończąca się historia dobiegła końca w kwietniu tego roku, choć o oficjalnym zakończeniu renowacji nie można jeszcze mówić. Zabytek czeka na odbiory techniczne."

Odbiory techniczne są kluczowym momentem, który zadecyduje o oficjalnym zakończeniu renowacji. Dopiero po ich przeprowadzeniu będzie można ocenić, jak wysoką karę za opóźnienia zapłaci wykonawca remontu - konsorcjum firm Probudowa (lider) oraz Rotomat. Koszt remontu wyniósł około 9,5 miliona złotych, a efekty tych prac są już widoczne i doceniane przez mieszkańców oraz turystów.