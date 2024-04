Dramatyczne chwile w Legnicy: Zawalił się strop w historycznej willi

Tragiczny poniedziałek w Legnicy

W godzinach popołudniowych 29 kwietnia 2024 r., legnickie służby ratunkowe zostały postawione na nogi przez zgłoszenie o zawaleniu się stropu w jednej z zabytkowych willi. Budynek, położony przy ul. Oświęcimskiej, już wcześniej był dotknięty tragedią w postaci pożaru, co znacznie osłabiło jego strukturę. Mimo to, nikt nie był przygotowany na to, co miało nastąpić.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano strażaków z Legnicy i Rzeszotar, a także Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z Lubina oraz Wałbrzycha. Wszystkie działania były utrudnione przez stan budynku, który wymagał stabilizacji zanim ktokolwiek mógł bezpiecznie wkroczyć do środka.

Zabytkowa willa, która stała się miejscem tego nieszczęśliwego zdarzenia, od 2018 roku była oficjalnie opuszczona. "W lipcu doszło tam do dużego pożaru, po którym obiekt nie nadawał się do zamieszkania bez gruntownego remontu," wyjaśniono w informacjach przekazanych mediom. Obiekt należący do osoby prywatnej, już po tragicznym pożarze, został wyłączony z użytkowania przez decyzję nadzoru budowlanego. Niestety, mimo to, służby wielokrotnie otrzymywały informacje o tym, że na jego terenie koczują osoby postronne.