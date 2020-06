Europa na Widelcu 2020. Festiwal kulinarny w ten weekend w internecie! [GDZIE OGLĄDAĆ GOTOWANIE ONLINE]

Festiwal Europa na Widelcu to jedna z ulubionych imprez kulinarnych mieszkańców miasta. W tym roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała organizatorom plany. Czy to znaczy, że musimy obejść się smakiem? Nie! Festiwal się odbędzie, ale w... internecie.

Z racji epidemii nie możemy tłumnie spotkać się w przestrzeni publicznej. Zapraszamy jednak bardzo serdecznie do świata wirtualnego. Internauci będą mieli do dyspozycji ponad 100 przepisów festiwalu EnW, które będą mogli przyrządzić w domu. To dobra okazja do sprawdzenia swoich kulinarnych umiejętności - mówią organizatorzy.