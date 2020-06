Siłownie ponownie otwarte. Jakie zasady obowiązują? [WYTYCZNE SANEPIDU]

Część urządzeń w siłowniach będzie wyłączona z użytku, podobnie szafki w szatniach. Wszystko po to, by klienci nie gromadzili się w tym samym miejscu. W trakcie dnia mogą być ogłaszane przerwy na sprzątanie, obowiązkowe będzie korzystanie z płynów do dezynfekcji, a ci, którzy nie będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, mogą zostać poproszeni przez obsługę o opuszczenie siłowni. Zobacz więcej na kolejnym slajdzie --->

