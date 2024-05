Maj 2024 we Wrocławiu: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wrocławia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz wyniki wyborów 2024 w II turze na prezydenta we Wrocławiu”?

Przegląd kwietnia 2024 we Wrocławiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz wyniki wyborów 2024 w II turze na prezydenta we Wrocławiu Oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Wiemy, kto objął fotel prezydenta Wrocławia. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy i komu powierzyli sprawowanie władzy w obecnej kadencji. 📢 Fantastyczny weekend majowy we Wrocławiu to zapowiedź dobrze spędzonego czasu. Majowy weekend we Wrocławiu to zapowiedź dobrze spędzonego wolnego czasu. Co więcej, w sercu Dolnego Śląska rozbrzmiewają wtedy koncerty, festiwale oraz rozmaite wydarzenia kulturalne. Przygotowując się na ten okres odpoczynku, warto także zastanowić się nad bogatą ofertą atrakcji, jakie oferuje miasto. Warto zerknąć, by dowiedzieć się, jakie wydarzenia będą miały miejsce!

📢 Wrocławscy łącznościowcy złożyli uroczystą przysięgę wojskową, były także atrakcje dla ich rodzin. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli uroczystą przysięgę wojskową na sztandar 10 Wrocławskiej Brygady Łączności. Słowa roty wypowiedziało 27 żołnierzy. Wcześniej przeszli 28-dniowe, bardzo wymagające szkolenie podstawowe.

Prasówka maj Wrocław: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Wrocławia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tajemnicze zaginięcie kuriera z Wrocławia: rodzina i policja apelują o pomoc W trosce o los 32-letniego Michała Kowszyka, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, rodzina i wrocławska policja zwracają się z apelem do społeczeństwa. Od kilku dni wszelki kontakt z mężczyzną, pracującym jako kurier, został utracony. Ostatni raz widziany był w okolicach Parku Południowego we Wrocławiu. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu Michała, proszony jest o kontakt z odpowiednimi służbami.

📢 Targi Wszystkiego Niezwykłego we Wrocławiu. Tajemne światy wróżbitów i snów. Zobaczcie, co tam się dzieje W IASE przy Hali Stulecia we Wrocławiu odbywają się przez sobotę, 27 kwietnia, i niedzielę, 28 kwietnia, Targi Wszystkiego Niezwykłego. Wrocław gości niezwykłe osobowości z całej Polski, zajmujące się medycyną niekonwencjonalną, horoskopami, numerologią oraz wróżbami. To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych zdrowym stylem życia, którzy chcą zgłębić różnorodne metody leczenia, żywienia i relaksu. 📢 Uwaga pasażerowie MPK! Przewoźnik zmienia rozkład jazdy na najbliższy weekend W weekend 27-28 kwietnia mieszkańców Wrocławia czekają istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej związane z pracami na pętli Kowale. Tramwaje linii 23 będą miały skróconą trasę, a na odcinku Kromera-Kowale uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa zastępcza. 📢 Pożar autobusu w centrum Wrocławia: Utrudnienia i szybka reakcja służb W piątkowe popołudnie, mieszkańcy Wrocławia byli świadkami niecodziennego zdarzenia. W centrum miasta, na skrzyżowaniu ulicy Hubskiej z Kamienną, doszło do pożaru autobusu. Incydent ten spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, ale dzięki szybkiej reakcji służb, sytuacja została opanowana. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zdarzeniu oraz jego konsekwencjom dla mieszkańców i pasażerów MPK.

📢 Kolejny egzotyczny kierunek uruchomiony przez wrocławskie lotnisko. Gdzie będzie można polecieć tym razem? Marzysz o niezapomnianej przygodzie na jednej z najbardziej unikatowych wysp świata? Już we wrześniu 2024 roku z lotniska we Wrocławiu będziesz mógł polecieć bezpośrednio na Madagaskar, by odkryć jego niezwykłą przyrodę, endemity i kulturę. Przygotuj się na egzotyczną podróż życia, która zabierze Cię do serca Oceanu Indyjskiego. 📢 Ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym z Wrocławia bez paszportów: Czy czeka ich mobilizacja? W ostatnich dniach, społeczność ukraińska we Wrocławiu żyje w niepewności, po tym jak konsulat Ukrainy w mieście wstrzymał wydawanie paszportów mężczyznom w wieku 18-60 lat. Sytuacja ta rodzi liczne pytania i obawy, zwłaszcza w kontekście niedawnych decyzji władz Ukrainy dotyczących mobilizacji wojskowej. Czy obawy o mobilizację są uzasadnione?

📢 Konflikt w wrocławskim zoo: Dyrektor Zając-Osowska rezygnuje, zarzucając mobbing Wrocławskie Zoo znalazło się w centrum burzliwego konfliktu, który doprowadził do rezygnacji Marty Zając-Osowskiej z funkcji dyrektora generalnego. Zając-Osowska, która pełniła swoją rolę zaledwie rok, postawiła poważne zarzuty wobec zarządu instytucji, w tym mobbing i niegospodarność. Sprawa, która wywołała wiele emocji wśród mieszkańców Wrocławia, rzuca nowe światło na wewnętrzne problemy jednej z najchętniej odwiedzanych atrakcji miasta. 📢 Akcja służb ratowniczych nad Odrą we Wrocławiu! Trwają poszukiwania mężczyzny W środowe popołudnie, 24 kwietnia, wrocławskie służby ratunkowe rozpoczęły intensywną akcję poszukiwawczą nad Odrą, po tym jak zaniepokojeni wojskowi z pobliskiego poligonu zgłosili widok mężczyzny stojącego tuż przy wodzie. Wraz z upływem czasu, na miejscu pojawili się strażacy, policjanci oraz ratownicy wodni, a poszukiwania rozszerzono o pomoc drona i pontonów ratowniczych. Czy mężczyzna wpadł do wody? Świadkowie znaleźli jego rzeczy osobiste przy brzegu. Na miejsce przyjechał ratownik z psem.

📢 Nowe oblicze Domu Handlowego Feniks: Czy Dino odmieni jego losy? Wrocławski Dom Handlowy Feniks, położony w samym sercu miasta, od dawna był miejscem, do którego mieszkańcy chętnie przychodzili na zakupy. Jednak ostatnie zmiany, w tym zamknięcie kultowego sklepu Społem i zapowiedź otwarcia marketu Dino, wywołały wiele emocji i dyskusji na temat przyszłości tego miejsca. 📢 Targi turystyczne w Dolinie Baryczy już w środę, wstęp jest bezpłatny. Będą przyznawać certyfikat jakości 24 kwietnia (środa), od godziny 17 do 18 zapraszamy do Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu na II Targi Turystyczne w Dolinie Baryczy. To doskonała okazja, by poznać oferty lokalnych producentów i usługodawców certyfikowanych znakiem jakości Dolina Baryczy Poleca.

📢 Działając na rzecz natury możesz otrzymać rabat? Teraz jest to możliwe w tak zwanym "butelkomacie" Wrocław zyskał swój pierwszy automat do zwrotu plastikowych butelek, który cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki możliwości otrzymania bonu rabatowego na zakupy, coraz więcej osób decyduje się na recykling. Jak działa system i co przyniesie przyszłość w zakresie recyklingu opakowań?

📢 Ciało potrąconego mężczyzny w rowie niedaleko Rogoźnika. Ogromna tragedia na Dolnym Śląsku W spokojnej miejscowości Rogoźnik pod Legnicą doszło do tragicznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. W przydrożnym rowie znaleziono zwłoki mężczyzny, ofiary potrącenia przez samochód. Sprawca zdarzenia, mimo początkowej ucieczki, został zatrzymany przez służby. Zdarzenie to podnosi kwestię bezpieczeństwa na drogach oraz konsekwencji prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. 📢 Nowa odsłona polskich strojów na Olimpiadę w Paryżu budzi kontrowersje W świetle niedawno zaprezentowanych strojów olimpijskich dla reprezentacji Polski na nadchodzące igrzyska w Paryżu w 2024 roku, opinie publiczne zdecydowanie się podzieliły. Prezentacja nowych strojów, która miała miejsce w hali Adidas Arena w Paryżu, przyciągnęła uwagę nie tylko polskich, ale i międzynarodowych kibiców. W kolekcji, przygotowanej przez niemieckiego giganta sportowego Adidas, dominują barwy narodowe, jednakże reakcje na design i estetykę kolekcji są dalekie od jednomyślności.

📢 Jacek Sutryk będzie rządził we Wrocławiu przez kolejną kadencję! Zobaczcie zdjęcia ze sztabów wyborczych Jak wynika z danych Exit Poll we Wrocławiu kolejną kadencję będzie rządził Jacek Sutryk. W II turze wyborów nie dał szans Izabeli Bodnar. Oficjalne wyniki wyborów samorządowych z 21 kwietnia w stolicy Dolnego Śląska zostaną podane w poniedziałek.

📢 Światowa Wystawa Roślin 2024 we Wrocławiu. Obłędne kwiaty i krzewy z całego świata i potworne cuda! Zobaczcie zdjęcia Wystawa roślin na stadionie Tarczyński Arena cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia oraz przyjezdnych. Nic dziwnego, bo jeszcze przez niedzielę 21 kwietnia można zwiedzać trzy wydarzenia botaniczne w pomieszczeniach wystawienniczych Tarczyński Arena. 📢 Wracają turystyczne połączenia kolejowe Wrocław - Wałbrzych - Adršpach. Utrudnienia na linii do Jeleniej Góry Nadchodzi majówka, a z nią kolejowe turystyczne połączenia, w tym te międzynarodowe. Z Wrocławia i Wałbrzycha 27 kwietnia ruszymy do Adršpachu. Wcześniej, bo już w najbliższy poniedziałek 22 kwietnia, komunikacja zastępcza będzie wspierać przewozy w związku z remontem na linii Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra. Oto szczegóły.

📢 Dolnośląskie stacje widma. Pasażerów tu nie ma, lub jest ich jak na lekarstwo! - oto ich lista Każde kolejne dane publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, dotyczące największych stacji kolejowych w Polsce, wiążą się z lawiną pochwał dla gigantów wymiany pasażerskiej i ich lidera - Wrocławia. My przekornie wybraliśmy te przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, z których nie korzysta dziennie nikt, lub zaledwie kilka osób. To ciche miejsca, niespieszne, bez tłoku - jakby wymarłe. Często na obrzeżach większych miast. Oto one!

