Wrocław stawia na czystość: Nowy przetarg może zmienić oblicze miasta

Nowe zasady przetargu: więcej firm, lepsza jakość

Wrocławski Ekosystem wprowadza istotną zmianę w organizacji przetargu na utrzymanie czystości miasta. Po raz pierwszy nie jest wymagane, aby jedna firma odpowiadała za wszystkie usługi związane z utrzymaniem porządku. Nowe zasady pozwalają na zgłaszanie się do wykonania konkretnych zadań w wybranych obszarach , co otwiera drzwi dla mniejszych firm specjalizujących się w określonych działaniach porządkowych. To szansa na wyższą jakość świadczonych usług i większą konkurencyjność na rynku.

Kluczowe zmiany i ich wpływ na miasto

Dzięki tej zmianie możliwe jest lepsze dopasowanie ofert do specyficznych potrzeb różnych części miasta oraz zwiększenie efektywności wykonywanych prac. Mniejsze firmy, znające lokalne uwarunkowania, mogą skuteczniej dbać o porządek, co w połączeniu z konkurencyjnością rynku ma szansę przynieść mieszkańcom korzyści w postaci niższych kosztów i wyższej jakości usług.

- To propozycja zarówno dla firm, które na co dzień na wysokim poziomie realizują takie usługi dla Wrocławia, jak i nowych, które nie uczestniczyły we wcześniejszych postępowaniach. Zmieniony model postępowania przetargowego jest otwarty dla wszystkich podmiotów - firm, których działalność skupia się na całorocznym utrzymaniu pasa drogowego, jak i mniejszych, także wrocławskich firm, wyspecjalizowanych w sprzątaniu podwórek, placów, wspólnot mieszkaniowych i przestrzeni przemysłowych - mówi Aleksandra Palus, rzecznik prasowy Ekosystem .

Umowa na utrzymanie czystości w mieście została przewidziana na 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 kolejnych miesięcy. Planowany start realizacji zamówienia to 1 lipca 2024 roku, co oznacza, że mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się widocznych zmian w najbliższej przyszłości. Dzięki nowemu podejściu Wrocław ma szansę stać się jeszcze czystszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.

