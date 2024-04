Wrocławskie ulice przenoszą się w czasie: Filmowcy ożywiają historię na Włodkowicy Remigiusz Biały Jakub Mielcarz

W poniedziałek rano, mieszkańcy ulicy Włodkowica we Wrocławiu mogli poczuć się jak w podróży w czasie. Niemieckie szyldy, dodatkowe lampy i zmienione witryny sklepów przeniosły ich wprost do lat 30. XX wieku. To wszystko za sprawą filmowców, którzy wybrali to malownicze miejsce na plan kolejnych zdjęć do kryminalnego serialu osadzonego w przedwojennej rzeczywistości.