Prasówka z całego tygodnia 21.04.2024 we Wrocławiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dolnośląskie stacje widma. Pasażerów tu nie ma, lub jest ich jak na lekarstwo! - oto ich lista”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dolnośląskie stacje widma. Pasażerów tu nie ma, lub jest ich jak na lekarstwo! - oto ich lista Każde kolejne dane publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, dotyczące największych stacji kolejowych w Polsce, wiążą się z lawiną pochwał dla gigantów wymiany pasażerskiej i ich lidera - Wrocławia. My przekornie wybraliśmy te przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, z których nie korzysta dziennie nikt, lub zaledwie kilka osób. To ciche miejsca, niespieszne, bez tłoku - jakby wymarłe. Często na obrzeżach większych miast. Oto one! 📢 Fatalnie wykonany chodnik we Wrocławiu. Ile kosztuje remont? Zdradzamy - krocie Wrocławianie od dawna narzekali na stan chodnika na al. Poprzecznej, który w deszczowe dni zamieniał się w rzekę, a nawet w suche dni stwarzał trudności w poruszaniu się. Po latach oczekiwania, ZDiUM ogłosiło, że chodnik przejdzie kompleksowy remont, na który mieszkańcy czekali z niecierpliwością. Wartość inwestycji przekracza milion złotych, co budzi zainteresowanie i nadzieje na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów.

📢 Robi wrażenie! Piękna willa, niedaleko lasu wystawiona na sprzedaż. Trzeba zaglądnąć do portfela Marzysz o domu, który przeniesie Cię w świat popularnego serialu „Yellowstone”? Teraz masz szansę spełnić to marzenie. Na sprzedaż pojawiła się wyjątkowa posiadłość, która swoim klimatem i wyposażeniem przypomina dom Johna Duttona. Ta luksusowa nieruchomość, położona na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, oferuje nie tylko spokój i bliskość natury, ale i cały wachlarz udogodnień.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kłopoty drogowe na ulicy Pomorskiej. Co z kostką, która po dwóch latach od remontu się rozpada? Po zaledwie dwóch latach od zakończenia intensywnych prac remontowych na ulicy Pomorskiej we Wrocławiu, mieszkańcy zauważyli zapadanie się kostki brukowej. Odcinek drogi, który miał służyć bez zarzutu na lata, teraz wymaga szybkiej interwencji.

📢 Wystawa egzotycznych zwierząt i roślin. Ich świat jest naprawdę niesamowity! Zapraszamy na kolejne wydarzenie z udziałem zwierząt i roślin egzotycznych, które odbędzie się 21 kwietnia 2024 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej ORBITA - WCT Spartan, przy ulicy Wejherowskiej 34 we Wrocławiu. 📢 Miss Polonia 2024: 95 lat tradycji i nowe twarze w finale. Wśród najpiekneijszych Ola Gołębiewska ze Świdnicy, zobaczcie Miss Polonia, jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów piękności na świecie, wkracza w swoją 95. edycję z wielkim rozmachem. Wśród finalistek znajduje się Ola Gołębiewska, młoda i ambitna studentka zarządzania ze Świdnicy, która wraz z 23 innymi pięknymi kobietami będzie walczyć o koronę i tytuł najpiękniejszej Polki. Zobaczcie w galerii zdjęć Olę i jej rywalki o koronę miss. 📢 Posiadłość jak z filmu „Yellowstone” na sprzedaż! Cudny, drewniany dom koło Sławy z własną stajnią za jedyne 16 mln zł Siedlisko niczym z filmu „Yellowstone” na sprzedaż. Cudowny, drewniany dom z wygodami, własna stajnia dla koni, dom dla gości, basen, wózkownia, staw, kort tenisowy a wszystko na dużej, ponad 5-hektarowej działce wśród lasów niedaleko Sławy (powiat wschowski). Wszystko, łącznie z ceną robi wrażenie!

📢 Kwietne samochody promują XXXIV Festiwal Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. Wyglądają obłędnie Festiwal Kwiatów w Zamku Książ to najważniejsza, a na pewno największa impreza w Wałbrzychu. Każdego roku do zamku zjeżdżają dziesiątki tysięcy turystów, którzy chcą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Impreza jest promowana we Wrocławiu i innych miastach Polski. W ub. latach m.in. w kwietnym pociągu, który jeździł po Dolnym Śląsku i na kwietnym stoisku na lotnisku. Tym razem do odwiedzenia festiwalu będą zachęcać kwietne samochody. Wyglądają obłędnie.

📢 To kawał wrocławskiej historii. Dawna fabryka papieru świeci pustkami. W sercu Wrocławia, na terenie Zakrzowa, znajduje się miejsce, które wydaje się być zapomniane przez czas. Dawna fabryka papieru, z jej ponurymi, opuszczonymi budynkami, jest świadectwem przemysłowej przeszłości miasta. Mimo że wstęp na jej teren jest zabroniony, udało nam się zdobyć ekskluzywne zdjęcia i informacje na temat tego fascynującego miejsca.

📢 Stary tramwaj, choć wysłużony, ponownie wyjedzie na wrocławskie tory. W jakim celu? Wrocław odzyskuje unikatowy element swojej miejskiej floty – stuletni tramwaj, który po gruntownej renowacji będzie służył miastu jako mobilny podlewacz trawników. Ten historyczny pojazd, dzięki zaangażowaniu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, przeszedł kompleksowy proces odnowienia, który przywrócił mu blask i funkcjonalność. 📢 Niebezpieczne zdarzenie na ul. Przyjaźni we Wrocławiu. Wypadek z udziałem motocyklisty W czwartkowe popołudnie, mieszkańcy Wrocławia byli świadkami zatrważającego wypadku na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z Braterską. Zderzenie motocykla z samochodem osobowym zakończyło się pożarem jednośladu, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. 📢 Co gdzie, kiedy w najbliższy weekend? Szykuje się sporo atrakcji W weekend od piątku 19 do niedzieli 21 kwietnia we Wrocławiu zapowiada się wiele atrakcji dla każdego. Od otwarcia sezonu na Torze Wyścigów Konnych Partynice, festiwalu piw kraftowych czy też wystawy zwierząt i roślin egzotycznych w Hali Orbita.

📢 10 urodziny klubu Stary Klasztor we Wrocławiu. Czeka na nas sporo atrakcji Zapraszamy fanów Starego Klasztoru na wyjątkowy koncert z okazji 10. urodzin, który odbędzie się w sobotę 20 kwietnia od godziny 19:00! 📢 Jest data otwarcia Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu! Na to wszyscy czekają. Dokąd pojadą stamtąd pociągi? Po latach oczekiwania, Dworzec Świebodzki, który przez dekady pełnił różnorodne funkcje, niebawem znowu zaistnieje na mapie ważnych węzłów komunikacyjnych Wrocławia. O planach reaktywacji dworca dla potrzeb połączeń kolejowych dyskutuje się już od dłuższego czasu, lecz dopiero teraz te plany zaczynają nabierać realnych kształtów.

📢 Tragiczny wypadek pod Wrocławiem: dwie osoby nie żyją po zderzeniu na DK94 Do tragicznego, śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj w nocy, niedaleko Wrocławia, na drodze krajowej nr 94. Zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.

📢 Otwarcie nowego salonu Empik we Wrocławiu w Sky Tower! Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie salonu Empik we Wrocławiu, mieszczącego się w Sky Tower przy ul. Powstańców Śląskich 95! Przyjdźcie i skorzystajcie z wyjątkowych promocji! 📢 Niecodzienna ewakuacja na dworcu w Wałbrzychu: Przyczyną... cuchnące buty Wtorkowy poranek na dworcu Wałbrzych Miasto przyniósł nieoczekiwane zamieszanie. Przykry zapach, który opanował halę, doprowadził do ewakuacji pasażerów. Co było przyczyną tego nietypowego zdarzenia? Odpowiedź zaskakuje. 📢 Oświetlenie Wzgórza Partyzantów robi wrażenie. To bardzo urokliwe miejsce! Wrocławski Bastion Sakwowy, położony na malowniczym Wzgórzu Partyzantów, właśnie przeszedł generalną próbę oświetlenia. Efekty tego testu, przeprowadzonego wieczorem 16 kwietnia, zrobiły piorunujące wrażenie na obserwatorach. Oświetlenie, składające się z listw LED, lamp zewnętrznych i kinkietów, rozświetliło wzgórze, tworząc niezapomniany widok. 📢 Tajemnicze śmigłowce nad Wrocławiem: Rzadka sytuacja wywołuje zdumienie We wtorek wieczorem mieszkańcy Wrocławia byli świadkami niecodziennego zjawiska. Trzy śmigłowce ratunkowe Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) przyleciały z różnych rejonów Polski, krążąc nad miastem. To zdarzenie, które nie tylko przyciągnęło uwagę pasjonatów lotnictwa, ale również zaintrygowało wielu mieszkańców. Co było tego przyczyną?

📢 Wystawa "Iron Man" we Wrocławiu zniszczona. To promowanie pedofilii i LGBT? Sztuka czy kontrowersja? W sercu Wrocławia, na ulicy Szewskiej pojawiła się wystawa pt. "Iron Man", która stała się źródłem gorących dyskusji i kontrowersji. Ekspozycja, prezentująca fotografie i rzeźby, wzbudziła emocje nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale także w przestrzeni wirtualnej. Zdjęcia przedstawiają „sylwetki mężczyzn, akty młodzieńców”. Gabloty zostały zniszczone przez wandali dzisiaj w nocy (z 15 na 16 kwietnia). Internauci mówią o „promowaniu pedofilii i LGBT”.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.