Wrocławscy łącznościowcy złożyli uroczystą przysięgę wojskową, były także atrakcje dla ich rodzin. Zobaczcie zdjęcia

Ochotnicy uczestniczyli wcześnie w czterotygodniowym szkoleniu podstawowym. Zdobywali na nim wiedzę teoretyczną i trenowali praktyczne umiejętności wojskowe. Zwieńczeniem ich wysiłków była przysięga na sztandar we Wrocławiu.

Dzień złożenia przysięgi wojskowej jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza. Jest wyrazem autentycznego patriotyzmu. Słowa przysięgi wojskowej są nacechowane wartościami, które stanowią drogowskaz dla każdego żołnierza. Pragnę, aby te fundamentalne zasady wyrażone w rocie przysięgi wojskowej towarzyszyły Wam przez całą służbę, inspirując Was do działania każdego dnia dla dobra naszej Ojczyzny - zwrócił się do składających przysięgę Dowódca 10 Wrocławskiej Brygady Łączności pułkownik Dariusz Dejneka.