Księża z wrocławskiej parafii mają koronawirusa, ale w niedziele będą msze

Parafia przy Wittiga należy do zakonu redemptorystów. Dwaj pracujący tu zakonnicy - w tym proboszcz - zakazili się 30 maja podczas święceń kapłańskich pod Tarnowem.

We Wrocławiu jest jeden potwierdzony przypadek COVID i jedna osoba jest ponownie badana. Czyli mamy dwa przypadki zarażenia. W domu zakonnym we Wrocławiu siedem osób jest na kwarantannie. W Bardzie poddanych kwarantannie jest 14 zakonników. Jeszcze nie wiemy, czy ktoś tutaj ma COVID, ponieważ dopiero zostały pobrane materiały do badań – informuje portal GazetaWroclawska.pl ojciec Mariusz Mazurkiewicz, rzecznik Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.