Które baseny są już otwarte we Wrocławiu i okolicy? [LISTA]

Po trzymiesięcznej przerwie baseny mogą wznowić działalność. Większość wciąż jest jednak zamknięta. Części pływalni nie udało się otworzyć, bo na czas nie dotarły wyniki badań wody, w innych zarządcy nie chcą ryzykować zdrowia klientów i pracowników. Zgodnie z rządowymi wytycznymi, z basenów może korzystać maksymalnie połowa normalnie dopuszczalnej liczby gości, a na jednym torze mogą pływać maksymalnie cztery osoby. To bardzo łagodne ograniczenia, bo wcześniej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zalecał, by dwumetrowy odstęp zachować także w wodzie, a więc aby w praktyce z jednego toru korzystała jedna pływająca osoba. Które baseny we Wrocławiu i okolicach zostały otwarte, kiedy ruszą pozostałe? Zobacz, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

