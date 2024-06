Kolejny Sukces Opery Wrocławskiej: Tłumy na Koncercie Święta Muzyki przed budynkiem Opery Wrocławskiej. Zobaczcie zdjęcia!

Święto Muzyki 2023 przed Operą Wrocławską

Program koncertu

Repertuar koncertu

Jerry Bock (1928-2010)

Duet Tewjego i Gołdy "Czy mnie kochasz?" z musicalu Skrzypek na dachu

Wykonawcy: Jacek Jaskuła, Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak

Georges Bizet (1838-1875)

Kuplety Torreadora "Votre toast, je peux vous le rendre" z opery Carmen

Wykonawca: Łukasz Motkowicz

Chóry Opery Wrocławskiej

Miłość ci wszystko wybaczy

Piosenka z repertuaru Hanki Ordonówny (1902-1950)

Muzyka: H. Wars

Słowa: J. Tuwim

Wykonawczyni: Barbara Bagińska

Andrew Lloyd Webber (1948)

Duet Christine Daaé i Raoul "All I Ask of You" z musicalu Upiór w operze

Wykonawcy: Maria Rozynek, Łukasz Rosiak

Giacomo Puccini (1858-1924)

Aria Kalafa "Nessun dorma" z opery Turandot

Wykonawca: Łukasz Gaj

Chór Opery Wrocławskiej

Stanisław Moniuszko (1819-1872)

Mazur z opery Straszny dwór

Chór Opery Wrocławskiej

Karl Zeller (1842-1898)

Duet Adama i Adelaidy "Gdy w naszych stronach" z operetki Ptasznik z Tyrolu

Wykonawcy: Agnieszka Adamczak, Łukasz Gaj