Nowa Pesa wyjechała na wrocławskie ulice. Jak wam się podoba ten nowoczesny tramwaj?

Nowoczesność na torach

Nowa Pesa Twist 146N, która niedawno dołączyła do floty wrocławskiego MPK, jest znaczącym krokiem naprzód w modernizacji miejskiej komunikacji tramwajowej. Ten trójczłonowy tramwaj może pomieścić 200 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. Co więcej, pojazd został wyposażony w miejsce dla osoby z psem przewodnikiem oraz posiada całkowicie niską podłogę, co jest znaczącym udogodnieniem dla osób z ograniczoną mobilnością.

Wprowadzenie tramwaju Pesa Twist 146N to nie tylko krok w stronę większej dostępności, ale również podniesienie standardów bezpieczeństwa i komfortu podróży. W tramwaju znajdują się wygodne, odporne na wandalizm siedzenia, antypoślizgowa wykładzina podłogowa, a także system informacji pasażerskiej zarówno dźwiękowej, jak i wizualnej. Ponadto, pasażerowie mogą korzystać z ładowarek USB, a specjalne oświetlenie poręczy ma ułatwić podróż osobom niedowidzącym.