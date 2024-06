To koniec pewnej epoki handlowej we Wrocławiu. Wpłynął wniosek o wyburzenie Arkad Wrocławskich

Arkady Wrocławskie, przez lata stanowiące ważny punkt na mapie Wrocławia, niedługo znikną, ustępując miejsca nowemu projektowi. O zmianach, jakie czekają to centralne miejsce, mówi się już od pewnego czasu, a teraz poznaliśmy konkretne daty i szczegóły planowanej inwestycji. To, co czeka Wrocław, to nie tylko zmiana krajobrazu miejskiego, ale i nowa jakość przestrzeni publicznej, która ma służyć mieszkańcom i przyciągnąć nowe firmy.

Plan rozwoju miejsca, które znamy

- Nasze plany inwestycyjne przewidują wyburzenie istniejącego kompleksu i zastąpienie go nowoczesną, wielofunkcyjną zabudową. Dobrze zaplanowany projekt w centrum miasta przyniesie wiele korzyści społeczności lokalnej, przyciągając mieszkańców i firmy oraz tworząc dynamiczną, atrakcyjną przestrzeń do życia, pracy i spędzania czasu wolnego – mówi Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland .

Decyzja o sprzedaży i przekształceniu Arkad Wrocławskich nie była spontaniczna. W grudniu ubiegłego roku Develia, dotychczasowy właściciel, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży z firmą Vastint Poland. To właśnie ta firma ma za zadanie przekształcić to miejsce w nowoczesny kompleks wielofunkcyjny.

Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca sierpnia 2025 roku, a wartość umowy to 185,6 mln zł. To, co ma powstać na miejscu obecnych Arkad, to przestrzeń, która łączyć będzie funkcje mieszkalne z biurowymi, tworząc nowe miejsce spotkań dla mieszkańców i przestrzeń do rozwoju dla przedsiębiorstw.