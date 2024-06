XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL - niezwykłe wydarzenie na Brochowie Aleksandra Karpecka

Co roku Przegląd Sztuki SURVIVAL przyciąga tysiące miłośników sztuki nowoczesnej, a także osób, które dopiero chcą się zapoznać z tą dziedziną. Aleksandra Karpecka/PolskaPress Zobacz galerię (48 zdjęć)

Na Brochowie do 25 czerwca trwa niezwykłe wydarzenie - XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL. Jak co roku jest to świetna okazja, żeby zajrzeć do miejsc zwykle niedostępnych, a także, by zapoznać się młodą sztuką współczesną. Dzieła zaprezentowane w nieoczywistych miejscach nabierają nowego znaczenia i przemawiają mocniej do wrażliwości odbiorców.