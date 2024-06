Czerwiec 2024 we Wrocławiu: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wrocławia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA”?

Przegląd maja 2024 we Wrocławiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br. 📢 Rajd Koguta 2024 wystartował! Bierze w nim udział blisko 2500 niesamowitych pojazdów! W czwartek, 30 maja, z Oławy pod Wrocławiem wystartował 8. Rajd Koguta, przyciągając miłośników klasycznej motoryzacji z całej Polski. Wydarzenie to nie tylko okazja do pokazania niezwykłych pojazdów, ale przede wszystkim szansa na wsparcie potrzebujących dzieci. W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę 2,6 miliona złotych. Uczestnicy, przebrani w pomysłowe stroje, wyruszyli w 570-kilometrową podróż przez Polskę, by po dwóch dniach dotrzeć na metę w Mrągowie na Mazurach.

📢 Stadion Olimpijski we Wrocławiu zaroił się od fanów motoryzacji. Wśród zaproszonych gości m.in. Adam Małysz W sobotę, Wrocław stał się mekką dla fanów motorsportu. Stadion Olimpijski przyciągnął tłumy na wyjątkowe wydarzenie Red Bull Speed Ways, gdzie gwiazdy takie jak Adam Małysz, Maciej Janowski, Jakub Przygoński, a także były kierowca Formuły 1 David Coulthard zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności. Wydarzenie to, z bezpłatnymi atrakcjami przed głównym show, przyciągnęło na stadion tysiące fanów, którzy nie zawiedli się na oferowanym spektaklu.

Prasówka czerwiec Wrocław: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Wrocławia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto Bożego Ciała we Wrocławiu: tradycja i wiara na ulicach miasta W czwartek, 30 maja, ulice Wrocławia wypełniły się wiernymi, którzy wzięli udział w procesji Bożego Ciała. Tradycyjna uroczystość przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów, którzy przeszli z katedry wrocławskiej do bazyliki pw. św. Elżbiety. Wydarzenie to jest jednym z najważniejszych momentów dla wiernych Kościoła katolickiego, podkreślającym znaczenie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wyjątkowego dnia.

📢 Dzień Dziecka we Wrocławiu. Gdzie się wybrać i dobrze się bawić całymi rodzinami - zobaczcie nasze propozycje! Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas. 📢 Bolidy Formuły 1 we Wrocławiu? Brzmi abstrakcyjnie, ale jednak to prawda! W poniedziałek, mieszkańcy Wrocławia byli świadkami niecodziennego zdarzenia na Alei Wielkiej Wyspy. Ulica ta, będąca jednym z kluczowych arterii miasta, została zamknięta dla ruchu samochodowego i autobusowego na kilka godzin. Powodem takiego stanu rzeczy był plan filmowy Red Bulla, który zdecydował się na zorganizowanie spektakularnego pokazu z udziałem bolidu Formuły 1. Jak długo mieszkańcy musieli mierzyć się z utrudnieniami i jakie były ich skutki?

📢 Mały domek w Parku Krajobrazowym koło Zamku Książ w Wałbrzychu znowu będzie na sprzedaż! Ta oferta jest jak biały kruk! Mamy zdjęcia środka Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty, po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz obiektu, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce.

📢 Festyn sąsiedzki na Szczepinie we Wrocławiu, to dopiero fajna tradycja. Zobaczcie zdjęcia Na skwerze św. Damiana de Veuster, zwanego Sercem Szczepina, już od przedpołudnia zbierali się mieszkańcy osiedla Szczepin, aby wspólnie bawić się na dorocznym festynie sąsiedzkim - „Między nami sąsiadami”. Zabawę zorganizowała Rada Osiedla Szczepin wraz ze Stowarzyszeniem Serce Szczepina.

📢 Dzień otwarty w zajezdni Gaj we Wrocławiu i tłumy zwiedzających. Tu można wejść tylko raz w roku. Zobaczcie zdjęcia Dzień Otwarty MPK we Wrocławiu zachwycił i dużych, i małych fanów komunikacji miejskiej. Taka impreza jest tylko raz w roku! Zajezdnia tramwajowa na Gaju po raz kolejny otworzyła swoje podwoje dla wrocławian. To jedyna taka okazja, żeby zobaczyć od kuchni, jak wygląda praca osób kierujących wrocławskim taborem. 📢 Bałagan we Wrocławiu, czyli oryginalna bawialnia, jakiej na Dolnym Śląsku jeszcze nie było! Zobaczcie zdjęcia W lokalu przy ul. Komadorskiej 53K, zajmowanym wcześniej przez bank, w ten weekend swoje podwoje otworzył Bałagan. Z zewnątrz wygląda jak typowa sala zabaw – basen z kulkami, tor przeszkód, kilka stolików dla rodziców, zabawki. Ale, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczcie wrocławską Bawialnię, takiego miejsca na Dolnym Śląsku wcześniej nie było.

📢 Festiwal Smaków Świata to kulinarny weekend na Placu Wolności we Wrocławiu! Zobacz czego możesz się spodziewać - mamy zdjęcia! Jeśli marzycie o skosztowaniu wyśmienitych azjatyckich pierogów, aromatycznych tajskich zup i słodyczy z różnych zakątków świata, koniecznie odwiedźcie Festiwal Smaków Świata we Wrocławiu. Wydarzenie odbywa się na Placu Wolności i potrwa przez cały weekend. 📢 Studenci opanowali stadion Tarczyński Arena podczas wrocławskich Juwenaliów 2024. Zobacz zdjęcia Ostatni dzień Juwenaliów we Wrocławiu przyciągnął tłumy studentów na stadion Tarczyński Arena. Pomimo deszczowej pogody, żacy bawili się przy hitach znanych artystów. Obejrzyjcie zdjęcia z tego wydarzenia!

📢 Kto pamięta budowę Mostu Milenijnego? To niekwestionowana perełka Wrocławia Most Milenijny, znany również jako Most Tysiąclecia, od dwóch dekad zdobi panoramę Wrocławia, będąc nie tylko ważnym elementem infrastruktury miasta, ale również świadectwem inżynierskiego geniuszu i zmian, jakie zaszły w przestrzeni miejskiej na przestrzeni lat. Jego powstanie w latach 2002-2004 było największą powojenną inwestycją mostową we Wrocławiu, łącząc osiedla Popowice i Osobowice. Dziś, kiedy świętujemy 20-lecie istnienia tej przeprawy, warto przyjrzeć się, jak Most Milenijny zmienił oblicze miasta i stał się jego nieodłącznym symbolem.

📢 Wojsko polskie wystawia na sprzedaż pojazdy i przedmioty codziennego użytku. I to w niskich cenach! Czy szukasz unikatowych pojazdów, narzędzi, czy sprzętu medycznego po atrakcyjnych cenach? Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu organizuje wyprzedaż, która może Cię zainteresować. Od ambulansów po wojskowe prycze – oto Twoja szansa na zakup wyjątkowego sprzętu. 📢 Wrocław - miasto spotkań i remontów. Co dalej z modernizacją ulicy Królewieckiej? Remont ulicy Królewieckiej we Wrocławiu, który miał zakończyć się wkrótce, napotkał na kolejne opóźnienia. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż ruch dwukierunkowy zostanie przywrócony później, niż planowano. 📢 Wzgórze Partyzantów nabrało nowego blasku. Kiedy zacznie lśnić dla całego Wrocławia? Wrocławianie z niecierpliwością oczekują na otwarcie zrewitalizowanego Bastionu Sakwowego, znanego również jako Wzgórze Partyzantów. Zapowiedzi mówiły o maju, jednak termin otwarcia tej zabytkowej perły Wrocławia został ponownie przesunięty. Oczekiwania mieszkańców rosną, ale czy warto było czekać? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej.

📢 Korowód Juwenaliowy 2024 na kilka godzin zablokował ulice Wrocławia. Było głośno, wesoło i kolorowo. Zobaczcie czy jesteście na zdjęciach! W samo południe z placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu wyruszył barwny korowód juwenaliowy. Trasa przemarszu wiodła przez most Grunwaldzki i plac Dominikański, aż do placu Wolności, gdzie studenci z Wrocławia symbolicznie przejęli klucze do miasta od prezydenta Jacka Sutryka, obejmując "władzę" na najbliższe dwa dni. Korowód był zabezpieczany przez funkcjonariuszy policji, którym udzieliła się wesoła atmosfera.

📢 Co to było?! Polak został pobity przez cudzoziemców pod Wrocławiem. Mało brakowało, a mężczyzna zostałby skatowany na śmierć W ostatnich dniach podwrocławskie Siechnice stały się areną niepokojących zdarzeń, które wzbudziły obawy wśród lokalnej społeczności. Szczególnie jedno z nich, brutalne pobicie mieszkańca przez grupę obcokrajowców, wywołało szok i poruszenie. Czy mieszkańcy Siechnic mogą czuć się bezpiecznie? Analizujemy sytuację i reakcje władz oraz służb porządkowych.

📢 To nie był przyjemny widok. Roznegliżowany mężczyzna zaczepiał pasażerów MPK W ostatnim czasie mieszkańcy Wrocławia są świadkami niepokojących scen w komunikacji miejskiej. Półnagi mężczyzna z widoczną, śmierdzącą raną na nodze zaczepia pasażerów tramwajów. Czy jego zachowanie jest sygnałem agresji, czy może desperackim wołaniem o pomoc? Zgłoszenia od naszych czytelników oraz interwencje służb rzucają światło na tę niecodzienną sytuację. 📢 Eksplanada na wrocławskim Manhattanie cały czas w remoncie. Kiedy ponownie zacznie lśnić? Trwające od ponad dwóch lat prace remontowe na esplanadzie wrocławskiego Manhattanie mają szansę zakończyć się jeszcze w tym roku. Inwestycja, która początkowo miała trwać zaledwie 10 miesięcy, napotkała na szereg nieprzewidzianych przeszkód, w tym pandemię i wojnę na Ukrainie. Jakie prace zostały już wykonane, a co jeszcze przed wykonawcami?

