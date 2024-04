Załatanie dziury w ul. Krakowskiej: Koniec uciążliwego problemu dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej

Długo oczekiwana naprawa

Początkowo planowano, że naprawa uskoku nastąpi w drugiej połowie 2024 roku. Jednak, ku zadowoleniu zainteresowanych, termin został znacznie przyspieszony. Jak informuje lokalny urząd, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, remont zostanie przeprowadzony już 23 kwietnia. W godzinach 11-13, w związku z pracami, ruch tramwajowy do Księża Małego zostanie tymczasowo wstrzymany.

Uskok na ul. Krakowskiej, będący pozostałością po pracach związanych z budową Alei Wielkiej Wyspy, od dawna był utrapieniem dla kierowców. Nieoznakowana przeszkoda na drodze wymuszała gwałtowne hamowanie, co nie tylko zwiększało ryzyko kolizji, ale także przyczyniało się do powstawania znacznych zatorów w tej części miasta. Dziura, która powstała podczas wymiany torowiska, mimo upływu czasu, nie została odpowiednio załatana , co skutkowało narastającym niezadowoleniem zarówno kierowców, jak i mieszkańców.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zawieszenie kursowania tramwajów z Księża Małego jest nieuniknione, ale miasto przygotowało alternatywne środki transportu, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów. Linie tramwajowe 3 i 5 będą kursować zmienionymi trasami, omijając obszar objęty remontem . Dodatkowo, dla mieszkańców Księża Wielkiego i podróżujących do Galerii Dominikańskiej uruchomiony zostanie autobus zastępczy linii 703, kursujący co 10 minut.

Dokładne trasy objazdów dla linii tramwajowych oraz autobusu zastępczego zostały szczegółowo opisane, tak aby pasażerowie mogli bez problemu zaplanować swoje podróże w okresie, gdy ul. Krakowska będzie poddawana naprawie. Władze miasta i organizatorzy komunikacji miejskiej apelują o cierpliwość i zrozumienie dla tymczasowych niedogodności, podkreślając, że celem przeprowadzanych prac jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania wszystkich mieszkańców.

Naprawa dziury w ul. Krakowskiej to długo oczekiwana interwencja, która przyniesie znaczną poprawę w płynności ruchu drogowego i bezpieczeństwie kierowców oraz pieszych. Chociaż tymczasowe zmiany w komunikacji miejskiej mogą być dla niektórych mieszkańców uciążliwe, są one koniecznym krokiem do osiągnięcia długoterminowych korzyści. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia aktualizacji i planowania podróży z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

