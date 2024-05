Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam trzy pojazdy, są ranni

Uwaga poważny wypadek na A4 koło Wrocławia i duże korki

O godzinie 15.30 na 141. kilometrze autostrady A4, na wysokości miejscowości Sośnica, doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym, co było dopiero początkiem tragicznego łańcucha zdarzeń. W wyniku pierwszego zderzenia, na autostradzie zaczęły tworzyć się korki, co przyczyniło się do dalszych kolizji.

Jak wynika z wstępnych informacji, trzy osoby zostały uwięzione w zgniecionym pojeździe, co wymagało natychmiastowej interwencji służb ratunkowych. Na miejsce wypadku skierowano zarówno karetki pogotowia, jak i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby zapewnić poszkodowanym jak najszybszą pomoc medyczną.

W chwili wypadku na autostradzie A4 panował duży ruch, co dodatkowo utrudniało działania ratunkowe. Służby musiały zmagać się z czasem, by szybko udzielić pomocy rannym, ale także z zarządzaniem ruchem drogowym, aby umożliwić dostęp ratownikom.