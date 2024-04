Dramatyczne warunki mieszkaniowe zwierząt w Przemkowie. Właściciele zatrzymani przez policję

We wtorek, 23 kwietnia, akcja policji w Przemkowie zakończyła się zatrzymaniem 48-letniej kobiety i 52-letniego mężczyzny. Podkom. Przemysław Rybikowski z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach podkreśla, że do interwencji doszło po otrzymaniu zgłoszenia o możliwym znęcaniu się nad zwierzętami. W mieszkaniu, które stało się miejscem zbrodni wobec niewinnych istot, panowały warunki urągające jakimkolwiek normom. Odór odchodów zwierzęcych, które nie były sprzątane, wszechobecny był w powietrzu, a zdezelowane meble zagrażały bezpieczeństwu zarówno zwierząt, jak i ludzi.

Skrajne zaniedbanie i pomoc dla zwierząt

Zwierzęta, które znaleziono w tym przygnębiającym otoczeniu, zostały przekazane pod opiekę Powiatowego Inspektora Weterynarii w Polkowicach. Dzięki szybkiej reakcji, koty otrzymały niezbędną pomoc medyczną od miejscowych lekarzy weterynarii. To ważny krok na drodze do ich rehabilitacji po doświadczonych traumach. Zatrzymana para usłyszała już zarzuty, a grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami, co podkreśla powagę sytuacji i konsekwencje prawne takich działań.