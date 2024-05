Wrocław: Wypadek motocyklisty z tramwajem na skrzyżowaniu. Duże utrudnienia w ruchu i objazdy Jarosław Jakubczak

Tragiczny wypadek na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Kościuszki we Wrocławiu. Motocyklista, który zderzył się z tramwajem, został przewieziony do szpitala. Do wypadku doszło dzisiaj (10 maja) po godz. 15.00 w centrum miasta, ruch tam jest bardzo utrudniony.