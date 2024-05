Nieuczciwi policjanci z Jeleniej Góry usłyszeli wyroki. Współpracowali z grupą przestępczą

W skandalu, który wybuchł na Dolnym Śląsku, główne role odegrali byli funkcjonariusze policji, którzy przez 8 lat byli zaangażowani w działalność przestępczą, w tym handel narkotykami oraz korupcję. Ich działania, ujawnione przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, doprowadziły do wydania wyroku skazującego.

Początek końca przestępczej działalności

"Ustalono, że Paweł M. i Sławomir N., będąc funkcjonariuszami policji, brali udział w działającej na terenie województwa dolnośląskiego zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem substancjami psychotropowymi. Dodatkowo, przyjmowali korzyści majątkowe i osobiste w zamian za zaniechanie podejmowania wobec przestępców czynności służbowych, a także za przekazywanie im informacji o planowanych przez policję działaniach. Usiłowali oni także wprowadzić do obrotu 3,5 kg metamfetaminy" - informuje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu .

Śledztwo, które doprowadziło do skazania byłych funkcjonariuszy, trwało kilka lat. Zatrzymanie dwóch policjantów z komisariatów w Bogatyni oraz jednego z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu w 2019 roku było punktem zwrotnym w sprawie.

Pawłowi S. postawiono zarzuty łapówkarstwa i zaniechania działań przeciwko przestępcy, co ułatwiło mu uniknięcie odpowiedzialności prawnej. Dodatkowo, oskarżono go o przekazywanie informacji o śledztwach, co miało pomóc przestępcom w unikaniu sprawiedliwości.