Klub Sympatyków Kolei poznaje wiosenne zakamarki Wrocławia. Dołącz do nich!

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza serdecznie na "Wiosenne Zakamarki" w ramach "Kolejowych Zakamarków Wrocławia" - 28.04.2024.

“Wiosenne zakamarki”

Nieprzerwanie od roku 2023 Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu realizuje projekt pociągów retro z przewodnikiem pod nazwą “Kolejowe zakamarki Wrocławia”. Skąd taka nazwa ? Wszystko za sprawą torów, po jakich jeździ historyczny skład pociągu z kolekcji Klubu. Nie tylko po odcinkach linii kolejowych uczęszczanych przez rozkładowe pociągi osobowe. Największą atrakcją w przejazdach są łącznice towarowe, Towarowa Obwodnica Wrocławia i inne odcinki torów, po których na co dzień poruszają się wyłącznie pociągi towarowe. Ponadto trasy zostały ułożone tak, aby móc zobaczyć Wrocław z różnych stron. Jest to niecodzienna perspektywa do zwiedzania miasta. Żaden inny pociąg nie kursuje w ten sposób, w rejonie wrocławskiego węzła kolejowego. W trakcie podróży przewodnik opisuje mijane miejsca. Oprowadzania są również na postojach.

Co zobaczą podróżni i co usłyszą od przewodnika?

To okazja dla pasażerów zwiedzenia zachodnich rejonów miasta. Uczestnicy poznają historię miejsc, gdzie dziś znajduje się Osiedle Kosmonautów, Nowy Dwór czy Kuźniki, gdzie istniała niegdyś fabryka parowozów. Z tymi miejscami wiążą się nie tylko ciekawostki związane z okresem przed drugą wojną, ale również historie współczesne. Ponadto pociąg przejedzie przez stację towarową Wrocław Gądów. Dłuższy postój będzie miał miejsce na stacji Wrocław Pracze, gdzie znajduje się więcej zieleni, a jednocześnie zabytkowy budynek dworca. Jest to najniżej położone osiedle we Wrocławiu. W pobliżu linii kolejowej jest las sosnowo — brzozowy. Ze względu na odpowiedni klimat, Niemcy zbudowali tu domy dla chorych na gruźlicę oraz kompleks dla ubogich i nieuleczalnie chorych — dziś to już obiekty zabytkowe.

Pociąg “Zakamarki Południowe”

To gratka dla tych, którzy chcą przejechać przez najwyższy punkt kolejowy we Wrocławiu. Znajduje się on nad ulicą Grabiszyńską, koło Centrum Historii Zajezdnia. To miejsce, gdzie na co dzień poruszają się wyłącznie pociągi towarowe, jest to część Towarowej Obwodnicy Wrocławia. Można stąd podziwiać nieco bardziej dzikie tereny w rejonie wrocławskiego węzła kolejowego i przestrzenie miasta w kierunku południowym. To nie wszystko. Przejazd trasą "Zakamarków Południowych" to również okazja do podziwiania “zielonych ogrodów Wrocławia”. Skład przejedzie trasą koło Wzgórza Gajowickiego, Parku Południowego i fragmentu Parku Grabiszyńskiego, który jest najdłuższym parkiem we Wrocławiu. Część wzgórz w tym obszarze powstała dzięki niemieckiemu Towarzystwu Upiększania Miasta Wrocławia, gdy budowano jeszcze w XIX wieku Towarową Obwodnicę Wrocławia.

Rozkład jazdy – 28 kwietnia 2024: · Wrocław Główny odjazd godzina 11:18 powrót 13:16 · Cena biletu: ulgowy 39 zł, normalny 49 zł Pociąg “Zakamarki Południowo — Wschodnie” To kolejna trasa, którą warto się wybrać na zwiedzanie wrocławskich zakamarków w porze wiosennej. Historyczny skład uda się pod Wrocław. Najpierw pociąg pojedzie do Siechnic. W tym zdawałoby się niepozornym miejscu, istnieje wątek historyczny związany z jedną organizacją opozycyjną z lat 80. Trasa prowadzi również przez stację Wrocław Brochów, jej towarową część. Miłośnicy kolei mogą tu spotkać wagony i lokomotywy, które trudniej zobaczyć w innych częściach wrocławskiego węzła kolejowego. Wrocław Brochów to druga co do wielkości stacja rozrządowa w Polsce — po Tarnowskich Górach. Pociąg pojedzie również w kierunku bardziej zielonych peryferiów, do stacji Smardzów Wrocławski. Rozkład jazdy – 28 kwietnia 2024:

· Wrocław Główny odjazd godzina 13:40 powrót 15:10 · Cena biletu: ulgowy 35 zł, normalny 45 zł Pociąg “Zakamarki Towarowej Obwodnicy Wrocławia” To trasa, której szczególnie reklamować nie trzeba. Pociąg przejedzie do stacji Wrocław Nadodrze jadąc w rejonie ul. Długiej, gdzie znajdują się ogródki działkowe, nieco jeszcze dzikie tereny nad Odrą i zabytkowa zabudowa portu. Tu poznamy kilka historii związanych z okolicą z ust przewodnika. W odwrotnym kierunku skład pojedzie potem po towarowej obwodnicy, uczęszczanej jedynie przez pociągi towarowe. Uczestnicy przejadą wzdłuż “zielonych ogrodów Wrocławia”, koło Wzgórza Gajowickiego, ul. Hallera, Górki Skarbowców, Parku Grabiszyńskiego, Parku Południowego czy Wzgórza Gajowego. Skład przejedzie także przez stację Wrocław Brochów i dalej do Siechnic. Rozkład jazdy – 28 kwietnia 2024: · Wrocław Główny odjazd godzina 15:26 powrót 17:18

· Cena biletu: ulgowy 38 zł, normalny 48 zł

Pociąg “Zakamarki Północno — Zachodnie” Ostatni z kursów tego dnia. To ciekawa trasa, ułożona tak, że prowadzi w dwóch różnych kierunkach Wrocławia. W jedną stronę historyczny skład pojedzie do stacji Wrocław Kuźniki. Tu podróżni znów poznają historię okolicznych miejsc, gdzie znajdują się dzisiaj osiedla bloków mieszkalnych. Będą to zarówno historie z czasów niemieckich, jak i te późniejsze. Następnie pociąg przejedzie przez towarową stacje Wrocław Gądów, aby udać się w kierunku Poznania do stacji Osobowice. Wbrew pozorom znajduje się ona już w mało zurbanizowanym obszarze Wrocławia, skąd rozpościera się widok w kierunku Rędzina, na lasy, czy obszar dawnych pól irygacyjnych. Rozkład jazdy – 28 kwietnia 2024: · Wrocław Główny odjazd godzina 17:30 powrót 18:48 · Cena biletu: ulgowy 33 zł, normalny 43 zł Bilety w przystępnych cenach, na miejsca siedzące do nabycia również u obsługi. Dochód z ich sprzedaży wspiera cele statutowe Klubu i ratowanie zabytków kolejnictwa. Ponadto w

składzie będzie sklepik, w którym uczestnicy mogą kupić klubowe gadżety — dochód z nich jest także przeznaczany na cele statutowe organizacji. Więcej informacji oraz kontakt z Klubem Sympatyków Kolei we Wrocławiu mogą państwo uzyskać poprzez stronę: https://kskwroclaw.pl/kolejowe-zakamarki-wroclawia/

