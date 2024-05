Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu z udziałem setek wrocławian- zobacz zdjęcia!

Pomnik Żołnierzy Niezłomnych nie jest tylko dziełem sztuki, ale przede wszystkim symbolem walki, poświęcenia i cierpienia wielu pokoleń Polaków. Jego szczególna forma, podświetlane szklane figury umieszczone na skwerze, ma na celu podkreślenie konspiracyjnego charakteru działalności żołnierzy niezłomnych oraz ich walki partyzanckiej.

Jesteśmy świadkami szczególnej uroczystości. Pomnik powstał po wielu latach starań. Jego szczególna forma wzywa nas do refleksji. W sposób figuratywny umieszczono w kolonach, za szkłem, niczym w hibernacji, postacie. Pokazuje to żołnierzy, którzy są, a jednocześnie ich nie ma. To nawiązanie do tego, kim byli przez dziesięciolecia dla nas, Polaków. Pamiętaliśmy o nich, a mieliśmy nie pamiętać - mówił Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej.