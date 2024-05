Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.05.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kameralny zalew w Komorowie w powiecie świdnickim, cudowne miejsce na grilla, spacer i do opalania bez tłumów”?

Prasówka Wrocław 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kameralny zalew w Komorowie w powiecie świdnickim, cudowne miejsce na grilla, spacer i do opalania bez tłumów Zalew w Komorowie to kameralne miejsce, gdzie odpoczniecie bez tłumów niedaleko Wałbrzycha i Świdnicy. To ulubiona miejscówka wielu mieszkańców, ale teren wokół wody jest na tyle spory, że można znaleźć ustronne miejsce dla siebie. Chętnie przyjeżdżają tu na grilla, opalać się lub spacerować wokół akwenu i karmić kaczki oraz łabędzie.

📢 Wrocław: Wypadek motocyklisty z tramwajem na skrzyżowaniu. Duże utrudnienia w ruchu i objazdy Tragiczny wypadek na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Kościuszki we Wrocławiu. Motocyklista, który zderzył się z tramwajem, został przewieziony do szpitala. Do wypadku doszło dzisiaj (10 maja) po godz. 15.00 w centrum miasta, ruch tam jest bardzo utrudniony.

📢 Co będzie się działo w drugi weekend majowy we Wrocławiu. Nasze propozycje na weekend i nie tylko! Pierwsza pełna energii i barwna majówka 2024 już za nami, a kolejna szykuje się równie fascynująco. Wrocław szykuje się do niezliczonych wydarzeń, więc warto już teraz zaplanować swój wolny czas. Bez względu na zainteresowania, każdy znajdzie coś dla siebie: od koncertów i seansów plenerowych, przez malownicze spływy kajakowe, po unikalne propozycje handlowe, takie jak festiwal roślin, kiermasz na placu solnym czy giełda płyt winylowych i kompaktowych. To tylko wierzchołek góry lodowej z planowanych atrakcji na ten weekend we Wrocławiu. Co więc nas czeka?

Prasówka 11.05 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezwykłe, 7-metrowe wieże World Trade Center zbudowane z 1 000 000 klocków LEGO® czekają na odkrycie we wrocławskim Sky Tower! Od 11 maja 2024 roku, we wrocławskim Sky Tower, fani klocków LEGO® oraz wielbiciele architektury będą mieli wyjątkową okazję podziwiać najnowszy dodatek — największą na świecie replikę nowojorskiego kompleksu World Trade Center, zbudowaną z ponad miliona klocków LEGO®.

📢 Noc Muzeów na zabytkowych statkach z Muzeum Odry. Rejs zabytkowym statkiem do śluzy Szczytniki. Muzeum Odry, mieszczące się od dwudziestu lat przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego we Wrocławiu, to kolekcja unikalnych statków żeglugi śródlądowej. Wśród nich znajduje się ostatni w Polsce mały holownik parowy, znany jako "Mały Holender", który pełnił służbę od 1949 roku, barka towarowa z 1936 roku oraz wyjątkowy, również przedwojenny dźwig pływający. Pasjonaci żeglarstwa, dawnej techniki oraz marynarze żeglugi śródlądowej - wolontariusze Fundacji oprowadzą zwiedzających po zabytkowych kajutach i maszynowniach. 📢 Odkryj romantyczną ścianę róż w sercu Wrocławia: idealne miejsce na sesję zdjęciową Wiosenna aura zachęca do odkrywania urokliwych zakątków Wrocławia, a jednym z najnowszych i najbardziej zachwycających miejsc jest romantyczna ściana róż przy Pałacu Królewskim. To idealna lokalizacja dla każdego, kto szuka wyjątkowego tła do swoich fotografii. Przekonaj się, jak setki przepięknych kwiatów tworzą niezapomnianą atmosferę.

📢 Śpieszmy się kochać historyczną wrocławską fabrykę zabawek, bo już niedługo zostanie zrównana z ziemią W sercu Wrocławia, na osiedlu Szczepin, stoi ceglany budynek, który niebawem może zniknąć z miejskiej mapy. To dawna Spółdzielnia Pracy Palart, znana z produkcji kultowych zabawek w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ta zmiana symbolizuje nie tylko koniec pewnej epoki, ale i początek nowego rozdziału dla tego miejsca. Dowiedzmy się, co stoi za planami wyburzenia i co ma powstać na miejscu dawnej fabryki. 📢 Urokliwe, ale i enigmatyczne miejsce. Oto przed nami dwór myśliwski w Jaskulinie, niedaleko Wrocławia Zaledwie godzinę drogi od Wrocławia, w sercu malowniczego parku krajobrazowego, kryje się zrujnowany dwór myśliwski w Jaskulinie. Ta rezydencja, choć obecnie w stanie ruiny, wciąż fascynuje swoją historią i tajemnicami, które skrywa za zniszczonymi murami.

📢 Czy to alpejska wioska? A może tatrzańska hala? Nie, to łąka w Karkonoszach na Dolnym Śląsku! Zobaczcie, jak tu pięknie Zachwycające krajobrazy w Karkonoszach i Izerach, przywodzące na myśl urocze, spokojne alpejskie wioski albo rodzime hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń, usiana cudnymi kwiatami kolorowych łąk, a na nich puchate owce. W tle majestatyczne góry, pokryte jeszcze gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy płynu do płukania wełny albo czekolady Milka. Widok zapierający dech, który uchwyciła na zdjęciach Aleksandra Papierkowska z Wrocławia. "Mój mały Redyk z widokiem na Karkonosze" - napisała.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.