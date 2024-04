Działając na rzecz natury możesz otrzymać rabat? Teraz jest to możliwe w tak zwanym "butelkomacie"

W samym sercu Wrocławia, przy ul. Hubskiej, otwarto pierwszy automat do recyklingu plastikowych butelek. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców, którzy chętnie korzystają z możliwości zwrotu butelek PET w zamian za bon rabatowy do wykorzystania na zakupy w sklepie. Automat przyjmuje butelki o pojemności od 0,3 do 3 litrów, co sprawia, że jest dostępny dla szerokiego zakresu produktów. Jakie zasady obowiązują przy korzystaniu z butelkomatu?

Pierwszy we Wrocławiu butelkomat

Butelkomat akceptuje butelki zarówno po napojach alkoholowych, jak i bezalkoholowych, pod warunkiem, że posiadają one etykietę z kodem kreskowym . Dzięki temu urządzenie może prawidłowo zidentyfikować zwrotne opakowanie. Nie są przyjmowane natomiast opakowania po mleku, jogurtach czy oleju, co kieruje uwagę na konieczność selektywnego zbierania odpadów.

- Jesteśmy zaskoczeni popularnością akcji, mieszkańcy bardzo chętnie oddają plastikowe butelki - informuje ekspedientka z Lidla.

Zwrot butelek umożliwia otrzymanie kuponu rabatowego, który można wykorzystać przy zakupach za minimum 2 zł. Kupon jest ważny przez 30 dni i obowiązuje wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zwrotu.

Zmiany w przepisach zapowiadają, że od nowego roku system kaucyjny zostanie rozszerzony. Do obiegu zwrotnego dołączą nie tylko plastikowe butelki, ale również szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra. To krok naprzód w kierunku zwiększenia ilości recyklingowanych opakowań.

System kaucyjny zakłada, że przy zakupie napojów w butelkach plastikowych, szklanych wielokrotnego użytku oraz metalowych puszkach, konsumenci będą płacić dodatkową kaucję zwrotną. Za zwrot zużytych opakowań do recyklingu, kaucja będzie zwracana. Co więcej, sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań, a te mniejsze będą mogły dołączyć do systemu na zasadzie dobrowolności, jednak również będą musiały pobrać kaucję.