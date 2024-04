Wrocław testuje innowacyjny autobus elektryczny. Bezpłatne przejazdy dla mieszkańców

Nowoczesność na wrocławskich ulicach

Wrocławski Urbino 9 LE electric to odpowiedź na potrzeby miasta ścieżek rozwoju zrównoważonego transportu. Jest to pojazd w pełni elektryczny, dzięki czemu nie emituje żadnych spalin, co stanowi znaczący krok w kierunku poprawy jakości powietrza we Wrocławiu. Jego niewielkie rozmiary, w porównaniu do standardowych autobusów, czynią go idealnym rozwiązaniem do obsługi mniej popularnych linii oraz wąskich uliczek, gdzie duże pojazdy mają problem z manewrowaniem.

- W autobusie zastosowano system MirrorEye, czyli zestaw kamer, zastępujących tradycyjne lusterka, a także Mobileye Shield+ - system ostrzegający kierowcę o obecności pieszych oraz pojazdów w pobliżu autobusu – mówi Paulina Tyniec–Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Autobus Solaris nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale również oferuje pasażerom wygodę i bezpieczeństwo podróży. Jest wyposażony w nowoczesne systemy wspomagające kierowcę, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa na drodze.