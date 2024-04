Fałszywy gazownik wyłudził ponad 120 tysięcy złotych od mieszkańców Wrocławia. Pokrzywdzonych może być więcej

Jak działał fałszywy gazownik z Wrocławia?

- Po takiej "inspekcji" 45-latek proponował wymianę całej kuchenki gazowej lub czujnika gazu. Najczęściej montował czujnik gazu, który kosztował kilkadziesiąt złotych, ale on pobierał opłatę w wysokości kilkuset złotych. Ponadto widząc, gdzie rozmówcy chowali pieniądze, odwracał uwagę domowników i okradał ich - opisuje kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

Metoda działania oszusta była wyrafinowana, lecz jednocześnie prosta. Wybierał mieszkania, do których następnie wchodził pod pretekstem kontroli instalacji gazowych. Wykorzystywał do tego celu fałszywy czujnik gazu, który zawsze wskazywał na wyciek gaz.

Zatrzymanie oszusta zw Wrocławia i dowody

Konsekwencje dla fałszywego gazownika

Sprawca, który okazał się być poszukiwanym dwoma listami gończymi, trafił na 3 miesiące do aresztu. Za przestępstwo kradzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za oszustwo nawet do 8 lat więzienia. Policja apeluje do mieszkańców o czujność i weryfikację tożsamości osób, które podają się za pracowników różnych instytucji.

Sprawa fałszywego gazownika z Wrocławia jest przestrogą dla wszystkich. Pokazuje, jak ważna jest ostrożność i nieufność wobec osób, które bez zapowiedzi pojawiają się w naszych domach z ofertą wykonania pewnych usług. Wrocławscy policjanci kontynuują dochodzenie, aby ustalić pełny zakres działalności przestępczej 45-latka i dotrzeć do wszystkich jego ofiar.