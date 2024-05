Przegląd tygodnia z 12.05.2024 we Wrocławiu. Najważniejsze wydarzenia od 5.05 do 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wystartował nowy sezon magicznych pokazów Fontanny Multimedialnej we Wrocławiu. Mamy zdjęcia z inauguracyjnego pokazu”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wystartował nowy sezon magicznych pokazów Fontanny Multimedialnej we Wrocławiu. Mamy zdjęcia z inauguracyjnego pokazu We Wrocławiu wystartował nowy sezon 2024 Fontanny Multimedialnej. Codziennie odbywać się będzie 8 pokazów dziennych oraz 5 pokazów wieczornych obejmujących różne gatunki muzyki. W widowiskowych pokazach towarzyszy muzyka: klasyczna, pop, współczesna oraz ambient. W weekendy i święta odbywają się także specjalne pokazy, łączące w sobie muzykę, efekty świetlne oraz animacje wyświetlane na ekranie zbudowanym z kropel wody. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z pierwszego pokazu specjalnego w tym sezonie 2024. 📢 Kameralny zalew w Komorowie w powiecie świdnickim, cudowne miejsce na grilla, spacer i do opalania bez tłumów Zalew w Komorowie to kameralne miejsce, gdzie odpoczniecie bez tłumów niedaleko Wałbrzycha i Świdnicy. To ulubiona miejscówka wielu mieszkańców, ale teren wokół wody jest na tyle spory, że można znaleźć ustronne miejsce dla siebie. Chętnie przyjeżdżają tu na grilla, opalać się lub spacerować wokół akwenu i karmić kaczki oraz łabędzie.

📢 Wrocław: Wypadek motocyklisty z tramwajem na skrzyżowaniu. Duże utrudnienia w ruchu i objazdy Tragiczny wypadek na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Kościuszki we Wrocławiu. Motocyklista, który zderzył się z tramwajem, został przewieziony do szpitala. Do wypadku doszło dzisiaj (10 maja) po godz. 15.00 w centrum miasta, ruch tam jest bardzo utrudniony.

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co będzie się działo w drugi weekend majowy we Wrocławiu. Nasze propozycje na weekend i nie tylko! Pierwsza pełna energii i barwna majówka 2024 już za nami, a kolejna szykuje się równie fascynująco. Wrocław szykuje się do niezliczonych wydarzeń, więc warto już teraz zaplanować swój wolny czas. Bez względu na zainteresowania, każdy znajdzie coś dla siebie: od koncertów i seansów plenerowych, przez malownicze spływy kajakowe, po unikalne propozycje handlowe, takie jak festiwal roślin, kiermasz na placu solnym czy giełda płyt winylowych i kompaktowych. To tylko wierzchołek góry lodowej z planowanych atrakcji na ten weekend we Wrocławiu. Co więc nas czeka?

📢 Apartamenty z Wałbrzycha promują miasto na Booking.com. Będzie hit? To Złoty Pociąg, Stara Kopalnia, Bursztynowa Komnata, Palmiarnia i Książ Niezwykłe ogłoszenie z Wałbrzycha pojawiło się na Booking.com, popularnej na całym świecie platformie do rezerwacji noclegów online. To apartamenty z nutką promocji miasta, nawiązujące do wyjątkowych miejsc w mieście i legend Wałbrzycha. Jest tu apartament Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, Książęcy, Palmiarnia i Stara Kopalnia. Wszystkie urządzone luksusowo, dokładnie takie jak legendy, do których nawiązują. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia apartamentów przy Zamkowej 1 w Wałbrzychu, które ogłoszono na Booking.com. 📢 Niezwykłe, 7-metrowe wieże World Trade Center zbudowane z 1 000 000 klocków LEGO® czekają na odkrycie we wrocławskim Sky Tower! Od 11 maja 2024 roku, we wrocławskim Sky Tower, fani klocków LEGO® oraz wielbiciele architektury będą mieli wyjątkową okazję podziwiać najnowszy dodatek — największą na świecie replikę nowojorskiego kompleksu World Trade Center, zbudowaną z ponad miliona klocków LEGO®.

📢 Odkryj romantyczną ścianę róż w sercu Wrocławia: idealne miejsce na sesję zdjęciową Wiosenna aura zachęca do odkrywania urokliwych zakątków Wrocławia, a jednym z najnowszych i najbardziej zachwycających miejsc jest romantyczna ściana róż przy Pałacu Królewskim. To idealna lokalizacja dla każdego, kto szuka wyjątkowego tła do swoich fotografii. Przekonaj się, jak setki przepięknych kwiatów tworzą niezapomnianą atmosferę. 📢 Śpieszmy się kochać historyczną wrocławską fabrykę zabawek, bo już niedługo zostanie zrównana z ziemią W sercu Wrocławia, na osiedlu Szczepin, stoi ceglany budynek, który niebawem może zniknąć z miejskiej mapy. To dawna Spółdzielnia Pracy Palart, znana z produkcji kultowych zabawek w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ta zmiana symbolizuje nie tylko koniec pewnej epoki, ale i początek nowego rozdziału dla tego miejsca. Dowiedzmy się, co stoi za planami wyburzenia i co ma powstać na miejscu dawnej fabryki.

📢 Urokliwe, ale i enigmatyczne miejsce. Oto przed nami dwór myśliwski w Jaskulinie, niedaleko Wrocławia Zaledwie godzinę drogi od Wrocławia, w sercu malowniczego parku krajobrazowego, kryje się zrujnowany dwór myśliwski w Jaskulinie. Ta rezydencja, choć obecnie w stanie ruiny, wciąż fascynuje swoją historią i tajemnicami, które skrywa za zniszczonymi murami. 📢 Nieuczciwi policjanci z Jeleniej Góry usłyszeli wyroki. Współpracowali z grupą przestępczą Wstrząsający wyrok dla trzech byłych funkcjonariuszy policji z Dolnego Śląska. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał mężczyzn za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami, przyjmowanie łapówek oraz przekazywanie informacji o działaniach policji. Sprawa rzuca cień na działania organów ścigania i podważa zaufanie społeczne do instytucji państwowych. 📢 Matury ciąg dalszy. Dzisiaj abiturienci musieli stawić czoła językom obcym Matura 2024 z języka angielskiego przyciągnęła uwagę blisko 97,5% tegorocznych absolwentów, którzy 9 maja stanęli przed wyzwaniem zdania egzaminu na poziomie podstawowym. Egzamin, trwający 120 minut, był kluczowym momentem dla uczniów z całej Polski, którzy przygotowywali się do niego, korzystając z różnorodnych źródeł, w tym wyszukiwarki Google. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo arkuszom egzaminacyjnym, kluczowym zagadnieniom oraz temu, jakie treści były najchętniej wyszukiwane przez maturzystów w internecie.

📢 Groteskowa sytuacja na ul. Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu. Ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem W czwartek, 9 maja, mieszkańcy zachodniej części Wrocławia, szczególnie tych z Karłowic i Różanki, doświadczyli znacznych utrudnień w ruchu drogowym. Przyczyną był samochód ciężarowy, który próbując przejechać pod wiaduktem kolejowym na ul. Boya-Żeleńskiego, zaklinował się, blokując ruch w obu kierunkach. Ten incydent nie tylko sparaliżował ruch drogowy, ale również wpłynął na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

📢 Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu z udziałem setek wrocławian- zobacz zdjęcia! Pomnik Żołnierzy Niezłomnych, odsłonięty w środę 8 maja we Wrocławiu, stał się nowym symbolem pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę. Po 14 latach starań, monument stanął na Hubach, przyciągając uwagę zarówno mieszkańców miasta, jak i gości. 📢 Dramatyczne odkrycie na Odrze. Pracownicy baru wyciągnęli z wody wędkarza. Interweniowały służby W niespodziewanej i dramatycznej sytuacji, jaka rozegrała się na terenie Starej Odry Beach Bar przy ulicy Zawalnej we Wrocławiu, pracownicy lokalu okazali się prawdziwymi bohaterami, ratując życie 60-letniego wędkarza. W środowy wieczór, tuż przed godziną 22, zespół ratunkowy został postawiony w stan gotowości przez zgłoszenie o tonącej osobie. Jak się okazało, szybka i zdecydowana reakcja pracowników baru mogła zadecydować o życiu mężczyzny.

📢 Niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu w Zajezdni Dąbie - Czasoprzestrzeń. Odkryj nowe gatunki! Witajcie miłośnicy natury! Zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu, które odbędzie się w malowniczej dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie — Czasoprzestrzeń. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż po krainie zieleni, gdzie rośliny wiodą główną rolę. Czekają na Was nie tylko piękne wystawy roślin, ale także fantastyczne akcesoria do ich hodowli oraz wiele innych atrakcji. Dołączcie do naszego święta natury i odkryjcie magię roślin w sercu Wrocławia! 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam trzy pojazdy, są ranni Dzisiaj (środa, 8 maja) na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, dostawczy oraz ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a na miejscu wypadku pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Autostrada w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, są duże korki.

📢 Uczczono pamięć ofiar obozu Burgweide we Wrocławiu. To ważne, aby nie zapomnieć o bohaterstwie W sercu Wrocławia, na terenie dawnych Sołtysowic, miejsce pełne bolesnej historii z czasów II wojny światowej zostało uhonorowane. Skwer Ofiar Obozu Burgweide stanowi teraz trwałe przypomnienie o nieludzkich warunkach, jakie panowały w nazistowskim obozie pracy przymusowej. Odsłonięcie tabliczki z nazwą skweru w dniu rocznicy kapitulacji Festung Breslau ma na celu nie tylko upamiętnienie ofiar, ale także przypomnienie o wyzwoleniu tysięcy Polaków i innych narodowości z nieludzkich warunków. 📢 Wrocław kilka tygodni po wyborach: plakaty wyborcze wciąż "zdobią" miasto Miesiąc po zakończeniu emocjonujących wyborów samorządowych ulice Wrocławia nadal są "ubrane" w plakaty i banery z twarzami kandydatów. Mimo wyraźnych przepisów i groźby kar, nie wszyscy pełnomocnicy wyborczy zadbali o porządek. Czy Wrocław może liczyć na szybkie uprzątnięcie tego bałaganu?

📢 Nowe kamery monitoringu na skrzyżowaniach we Wrocławiu – co to oznacza dla mieszkańców? Wrocław kontynuuje rozbudowę systemu monitoringu miejskiego, instalując nowe kamery na kluczowych skrzyżowaniach. Ten krok ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Jednak związana z tym ciekawostka dotyczy serwisu internetowego, który umożliwiał oglądanie obrazu z kamer na żywo – dlaczego nie działa i kiedy wróci? 📢 Nowi policjanci w szeregach dolnośląskiej policji. Uroczyście ślubowali strzec prawa i bezpieczeństwa obywateli W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.

