Niezwykłe, 7-metrowe wieże World Trade Center zbudowane z 1 000 000 klocków LEGO® czekają na odkrycie we wrocławskim Sky Tower!

Od 11 maja 2024 roku, we wrocławskim Sky Tower, fani klocków LEGO® oraz wielbiciele architektury będą mieli wyjątkową okazję podziwiać najnowszy dodatek — największą na świecie replikę nowojorskiego kompleksu World Trade Center, zbudowaną z ponad miliona klocków LEGO®.

WTC z ponad miliona klocków LEGO

Gigantyczne budowle, osiągające imponującą wysokość niemal 7 metrów, odwzorowujące nieistniejące już wieże World Trade Center, stanowiące ikonę Nowego Jorku, będą głównymi atrakcjami wystawy. Oprócz "bliźniaczych wież", po raz pierwszy na świecie będzie można podziwiać również tętniącą życiem okolicę, a w niej kompleks pozostałych 5 budynków w dzielnicy Lower Manhattan, które razem z Twin Towers tworzyły pełny obraz WTC. Makieta kompleksu World Trade Center pochłonęła blisko milion klocków LEGO®, a do budowy samych 7-metrowych wież wykorzystano między innymi 17 000 okien i ponad 52 000 przezroczystych klocków.

Ponad sześć lat pracy

Budowa wież zajęła sześć lat pracy czterech pasjonatów klocków LEGO®, a montaż eksponatu wymagał użycia rusztowań i specjalistycznych podnośników. Rozbudowa pozostałych 5 budynków wraz z otaczającą je okolicą to kolejne 3 lata pracy konstruktorów. Wszystko po to, aby dzięki niesamowitemu kunsztowi i dbałości o szczegóły przenieść zwiedzających do czasów sprzed 2001 roku i przedstawić makietę kompleksu WTC w całej okazałości.

"Ten obiekt jest absolutnie niepowtarzalny w porównaniu do innych modeli zbudowanych z klocków LEGO®, co sprawia, że jest bezsprzecznie unikatowy. To po prostu trzeba zobaczyć" - mówi organizator wystawy, Rafał Szymański. Na 2000 metrów kwadratowych przestrzeni wystawowej, oprócz WTC, można również zobaczyć ponad 100 spektakularnych makiet i modeli.

Największa wystawa budowli we Europie

Największa w Europie Wystawa Budowli z Klocków LEGO® we wrocławskim Sky Tower to nie tylko okazja do podziwiania imponujących modeli, ale także idealne miejsce do spędzania czasu dla rodzin, grup szkolnych i wszystkich, którzy pragną zanurzyć się w kreatywnym świecie zbudowanym z klocków. Na wystawie została specjalnie wydzielona i przygotowana strefa zabawy klockami o powierzchni 300 metrów kwadratowych, zapewniająca możliwość doświadczenia magii budowania i pasji tworzenia.

