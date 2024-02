Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 we Wrocławiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nocleg w zamku lub pałacu na Dolnym Śląsku? Zobacz 10 niezwykłych hoteli, gdzie historia łączy się z luksusem. ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nocleg w zamku lub pałacu na Dolnym Śląsku? Zobacz 10 niezwykłych hoteli, gdzie historia łączy się z luksusem. ZDJĘCIA Dolny Śląsk to kraina zamków i pałaców. Niektóre są w świetnym stanie i można je zwiedzać, inne popadają w ruinę, a te, które przedstawiamy, dostały drugie życie i dziś pełnią funkcję również hotelową. Pokazujemy Wam takie właśnie perełki - zamki i pałace, w których można spędzić wyjątkową noc. W galerii zdjęcia wybranych miejsc, a pod nimi opisy. 📢 Od 1 marca 2024 waloryzacja rent i emerytur. Ile wyniosą renty, świadczenia i dodatki? Kwoty Już za kilka dni, 1 marca 2024, ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłaty emerytur wzrosną w tym roku o 12,12%. Sprawdziliśmy też do jakich kwot wzrosną najniższe świadczenia i dodatki do nich - podajemy ich nowy wymiar kwotowo.

📢 TOP 4 najlepszych filmów w kinach we Wrocławiu. Na to musicie się wybrać! Oto kinowe hity na weekend Pogoda za oknem płata figle i nie zachęca do dłuższych spacerów. Jeśli jednak się wybierzecie to warto wstąpić do kina, zwłaszcza w weekend. Repertuary serwowane przez kina we Wrocławiu to prawdziwe bogactwo różnorodności. Od pasjonujących blockbusterów po wzruszające dramaty, od ekscytujących thrillerów po komedie, które rozśmieszą Cię do łez - mamy coś dla każdego smaku i na każdą okazję.

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 23 lutego 2024: Wrocław, Wałbrzych, Świdnica i wiele innych miast w żałobie. Co się stało? W piątek, 23 lutego 2024 wiele polskich miast opuściło flagi samorządowe do połowy masztu lub przywiesiło do nich kir, jako znak symbolicznej żałoby. Tak jest m.in. we Wrocławiu, Żarowie, Wałbrzychu i w Świdnicy. To działania w ramach Ogólnopolskiej „Żałoby 146 rodzin” w dniu Światowego Dnia Walki z Depresją.

📢 Nietypowy incydent przy ul. Powstańców Śląskich. Mężczyzna w piżamie i obuwiu domowym biegał po torowisku Do niecodziennego incydentu doszło w ubiegłym tygodniu. Na torowisku przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu pojawił się starszy mężczyzna w piżamie i obuwiu domowym. Wcześniej policjanci otrzymali od żony mężczyzny zgłoszenie o jego zaginięciu. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało. 📢 Chwile grozy na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Mężczyzna włamał się i zaatakował jednego z pracowników Chwile grozy na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W środę, 21 lutego, doszło do włamania i ataku na jednego z pracowników uczelni. Natychmiast interweniowała policja, która ubezwłasnowolniła zamachowca. Władze akademii proszą studentów i pracowników o szczególną ostrożność i zachowawczość. 📢 Jednak pojedziemy pociągiem z Wrocławia do Zielonej Góry. Kiedy będzie to możliwe? Po kilku miesiącach sporów, mamy jasny komunikat. Pociągi relacji Wrocław - Zielona Góra powrócą na tory. Pasażerowie mogą więc spać spokojnie. Kiedy to nastąpi?

📢 Co dalej z tramwajami MPK we Wrocławiu? Mieszkańcy się burzą: "Są najwolniejsze w Polsce, a prezydent jeszcze je spowalnia" Od kilku dni w Internecie toczy się dyskusja na temat wyłączenia priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniach Armii Krajowej/Bardzka oraz Hubska/Gliniana we Wrocławiu. "Jacek Sutryk kłamie czy nie wie, jak działa system ITS?" - dopytuje Jakub Nowotarski z Akcji Miasto. Tłumaczenia urzędu są jasne: taki zabieg ma zwiększyć płynność ruchu samochodowego i polepszyć przepustowość samochodów.

