TOP 4 najlepszych filmów w kinach we Wrocławiu. Na to musicie się wybrać! Oto kinowe hity na weekend

Rebecca Ferguson - Lady Jessica

Tego tytułu nie mogło zabraknąć w naszym zestawieniu choć będzie grany dopiero 29 lutego. "Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata.

Nagradzany twórca Denis Villeneuve prezentuje dalszy ciąg sagi o Diunie w filmie "Diuna: Część druga". Jest to kolejna odsłona serii opartej na słynnej powieści Franka Herberta "Diuna", z poszerzoną obsadą gwiazd z całego świata. Film wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures to długo oczekiwana kontynuacja nagrodzonego sześcioma Oscarami "Diuny" z 2021 roku.

Wielkoekranowa epopeja, będąca adaptacją uznanej bestsellerowej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem, powraca z dotychczasowymi oraz nowymi gwiazdami, wśród których znajdują się nominowany do Oscara Timothée Chalamet ("Wonka", "Tamte dni, tamte noce"), Zendaya ("Spider-Man: Bez drogi do domu", "Malcolm i Marie", "Euforia"), Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible – Dead Reckoning"), nominowany do Oscara Josh Brolin ("Avengers: Koniec gry", "Obywatel Milk"), nominowany do Oscara Austin Butler ("Elvis", "Pewnego razu… w Hollywood"), nominowana do Oscara Florence Pugh ("Czarna Wdowa", "Małe kobietki"), Dave Bautista (filmy z serii "Strażnicy galaktyki", "Thor: Miłość i grom"), nagrodzony Oscarem Christopher Walken ("Łowca jeleni", "Lakier do włosów"), Stephen McKinley Henderson ("Płoty", "Lady Bird"), Léa Seydoux (seria "James Bond" i "Zbrodnie przeszłości") oraz Stellan Skarsgård (seria "Mamma Mia!", "Avengers: Czas Ultrona"), nominowana do Oscara Charlotte Rampling ("45 lat", "Assassin’s Creed") i laureat Oscara Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi", "Luci i Desi"). Film był kręcony w Budapeszcie, Abu Zabi, Jordanii i we Włoszech.