„Misiaczek”, czyli premiera we Wrocławskim Teatrze Lalek. Hity i świte=na zabawa dla rodzin z dziećmi i młodzieży REPERTUAR

Misiaczek i inne spektakle dla dzieci we Wrocławskim Teatrze Lalek

„Misiaczek”, w reżyserii Marty Guśniowskiej to kameralny spektakl, grany przez trzy aktorki, stworzony z myślą o najmłodszych widzach, w wieku przedszkolnym, od 3. do 6. roku życia. „Misiaczek” to hołd dla klasycznego teatru lalek. Przedstawienie będzie głównie grane w formie lalkowej. Jest to ciekawa propozycja dla rodzin z małymi dziećmi, która pozwala na interakcję publiczności, zwłaszcza dzieci z artystami. Obecnie trwają próby do spektaklu, a premiera jest zaplanowana na sobotę, 24 lutego.

Scena dla najmłodszych zaprasza również na spektakle:

„Afrykańska Przygoda”

„Dżungla”

„Kręcipupa”

„Kulka”

„Drzewo” (także dla osób niesłyszących)