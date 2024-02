We Wrocławiu trwa protest przeciwko ekstradycji Julianna Assange z Wielkiej Brytanii do USA. Mamy prawo wiedzieć - skandują wrocławianie

- Mamy prawo wiedzieć - głoszą napisy na transparentach, które przynieśli wrocławianie pod Ambasadę Brytyjską we Wrocławiu. Domagają się uwolnienia Julianna Assange oraz jego przeprosin. Juliann Assange jest dziennikarzem, który udostępnił na portalu Wikileaks tajne dokumenty i informacje dotyczące działań wojskowych USA, m.in. w Iraku i Afganistanie, w tym ataku na ludność cywilną. Opisał też więzienia CIA na terenie naszego kraju. Organizatorem pikiety jest Ruch Dobrobytu i Pokoju.

Dzisiejsza data protestu nie jest przypadkowa, bo to właśnie dziś odbywa się sprawa ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Potrwa dwa dni i jak informuje Polska Agencja Prasowa zamyka prawną próbę zapobieżenia ekstradycji dziennikarza do Stanów Zjednoczonych. Te ścigają Assange, bo przez ujawnienie informacji naraził na niebezpieczeństwo życie wielu osób.