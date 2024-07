Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się we Wrocławiu?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wrocławia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Świętojańskie odszpuntowanie - średniowieczny korowód przeszedł przez wrocławski Rynek”?

Przegląd czerwca 2024 we Wrocławiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Świętojańskie odszpuntowanie - średniowieczny korowód przeszedł przez wrocławski Rynek Koniec obchodów świętojańskich we Wrocławiu zwieńczyło niezwykłe wydarzenie. Przez Rynek przeszedł barwny korowód, który wyglądał, jak przeniesiony prosto ze średniowiecza. A wszystko to z okazji odszpuntowania pierwszej w tym roku beczki z piwem świdnickim. 📢 Ręki Dzieła Fest - maskotki, biżuteria, dekoracje do domu. Sprawdź, co można kupić na Placu Solnym w ten weekend! Wysoka temperatura nie odstraszyła wrocławian, którzy przyszli na Plac Solny podziwiać prace wrocławskich rękodzielników. Ręki Dziełą Fest to cykliczny festiwal wrocławskiego rękodzieła, który już na stałe wpisał się w kulturalny klimat Wrocławia. Poszukujący oryginalnych prezentów zawsze mogą liczyć na znalezienie perełek.

📢 Gorąco, gorąco, gorąco. A nic nie wskazuje na to, że będzie zimniej. Gdzie można się ochłodzić we Wrocławiu? Wraz z nadejściem lata, mieszkańcy Wrocławia szukają najlepszych sposobów na ochłodzenie. Niezwykle popularnym miejscem, które przyciąga tłumy spragnionych ochłody, jest kąpielisko "Morskie Oko". Ta oaza wypoczynku i relaksu w sercu miasta staje się schronieniem przed palącymi promieniami słońca, nie tylko w weekendy, ale również w ciągu tygodnia.

Prasówka lipiec Wrocław: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Wrocławia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Aktualny widok ulicy Pomorskiej może zadziwiać. Po co są namalowane te "esy floresy" na jezdni? Po wielomilionowym remoncie ulicy Pomorskiej we Wrocławiu, mieszkańcy miasta z zaciekawieniem przyglądają się wprowadzonym zmianom. Niektóre z nowych rozwiązań budzą jednak zdziwienie i prowokują do dyskusji. Na pierwszy ogień poszły krzywe linie na skrzyżowaniu oraz niekonwencjonalne rozmieszczenie drzew i latarni na chodnikach. Co stoi za tymi decyzjami?

📢 Co dalej z obwodnicą śródmiejską we Wrocławiu? Są plany rozwoju drogi Wrocław od lat oczekuje na zakończenie projektu, który ma na celu usprawnienie ruchu wokół śródmieścia. Aleja Północna, bo o niej mowa, to kluczowy element, który dopełni obwodnicę śródmiejską, tworząc nową jakość w komunikacji miejskiej. Ta inwestycja, która ma rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku, przyniesie zmiany nie tylko w przepustowości ruchu, ale także w jakości życia mieszkańców i estetyce miejskiej przestrzeni. 📢 Kolejna perełka we Wrocławiu. Pomnik Żołnierzy Niezłomnych został doceniony w międzynarodowym rankingu Wrocławski Pomnik Żołnierzy Niezłomnych, poświęcony bohaterom pierwszej i drugiej konspiracji, został niedawno wyróżniony międzynarodowym uznaniem, plasując się w gronie stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ta niezwykła rzeźba ma szansę nie tylko na prestiżową nagrodę w konkursie CODAworx, ale również na zdobycie nagrody publiczności, co czyni ją obiektem zasługującym na szczególną uwagę. Z głosowaniem, które trwa do 2 lipca 2024 roku, każdy ma szansę wesprzeć to wyjątkowe dzieło.

📢 Płomienie trawią zabytkowy pałac w Jelczu-Laskowicach. Kłęby czarnego dymu widać z kilkunastu kilometrów W środowe popołudnie, 26 czerwca, mieszkańcy Jelczu-Laskowic oraz okolicznych miejscowości stali się świadkami dramatycznego wydarzenia. Zabytkowy pałac, perła architektoniczna regionu, stanął w płomieniach. Pożar, który wybuchł na poddaszu budowli, szybko rozprzestrzenił się na inne części konstrukcji. Na miejscu zmagania z żywiołem podjęło 13 zastępów straży pożarnej. Wydobywający się dym był widoczny z kilku kilometrów, a sytuacja wyglądała na bardzo poważną. 📢 Na wrocławskim Placu Wolności promowani zostali nowi oficerowie, absolwenci Akademii Wojsk Lądowych W sobotę, na placu Wolności we Wrocławiu, odbyła się uroczystość promocji oficerskiej Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Wydarzenie to, pełne uroczystości i emocji, zgromadziło 494 absolwentów, którzy po pięciu latach intensywnych studiów oraz kursie oficerskim dla podoficerów zawodowych, otrzymali promocję na pierwszy stopień oficerski. Ten wyjątkowy dzień, pełen łez wzruszenia i radości, był świętem nie tylko dla absolwentów, ale również dla ich rodzin, przyjaciół oraz całej społeczności wojskowej.

📢 Sklepy w Arkadach Wrocławskich wyprzedają swój asortyment. Sprawdź, co możesz kupić po okazyjnej cenie Niecodzienna okazja dla miłośników kina i nie tylko. Po zamknięciu Arkad Wrocławskich, OH Kino organizuje wyprzedaż swojego wyposażenia. Od kinowych foteli, przez projektory, aż po maszynę do popcornu - wszystko, co potrzebne do stworzenia domowego kina, jest teraz na wyciągnięcie ręki. 📢 Nowa lwiarnia we wrocławskim ZOO ukończona – Zapraszamy do Zwiedzania! Mamy zdjęcia i film zobaczcie! ZOO we Wrocławiu z radością informuje, że nowa Lwiarnia we wrocławskim zoo została ukończona i uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie. Chociaż lwy jeszcze nie przybyły, możemy już dziś zwiedzić nowy pawilon i zobaczyć miejsca, które wkrótce zajmą Togo, Wanja i Malkia. 📢 Tajemnicza i magiczna Noc Świętojańska w Ostoi koło Milicza w Dolinie Baryczy. Koncerty, pokazy słowiańskie oraz jarmark. Zobaczcie zdjęcia Jedno z najbardziej magicznych i tajemniczych świąt w naszej kulturze – Noc Świętojańska – przyciągnęło do Ostoi Konika Polskiego koło Milicza w Dolinie Baryczy turystów z Wrocławia, okolic oraz pobliskiej Wielkopolski. W otoczeniu stawów i lasów czas pełen rytuałów, symboliki i magii pozwolił intensywnie przeżyć to święto zgromadzonym. Noc Świętojańska w Miliczu, w sercu Doliny Baryczy, to niezapomniane doświadczenie.

📢 Ludzie Ognia - spotkanie z żywą historią w Arsenale Dziedziniec wrocławskiego Arsenału zmienił się na weekend w prawdziwą antyczną enklawę. A wszystko to za sprawą Festiwalu Ludzie Ognia, który odbywa się w ramach obchodów Święta Wrocławia. To wyjątkowe wydarzenie co roku przyciąga liczne rodziny z dziećmi. 📢 Otwarta Pomorska - Nadodrze świętuje otwarcie głównej ulicy Po dwuletnim remoncie ulica Pomorska została otwarta dla ruchu. To ważne wydarzenie dla mieszkańców i przedsiębiorców z Nadodrza skłoniło społeczność do wspólnego świętowania. Z tej okazji w sobotę, 22 czerwca, wzdłuż liczącej 700 metrów ulicy zorganizowano wiele wydarzeń, poczynając od warsztatów, przez wystawy, na oprowadzaniu kończąc.

📢 Trwa Jarmark Świętojański we Wrocławiu, zobaczcie co i za ile można kupić koło pręgierza do 30 czerwca Do 30 czerwca br można zajrzeć na Jarmark Świętojański we Wrocławiu. W drewnianych domkach w sercu miasta można kupić unikalne rękodzieło i smakołyki. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć, zobaczycie co i za ile możecie tu kupić.

📢 Kolejny Sukces Opery Wrocławskiej: Tłumy na Koncercie Święta Muzyki przed budynkiem Opery Wrocławskiej. Zobaczcie zdjęcia! 21 czerwca, z okazji Święta Muzyki, Opera Wrocławska zaprosiła mieszkańców miasta oraz turystów na wyjątkowy, otwarty koncert przed budynkiem opery na ulicy Świdnickiej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, które wypełniły ulicę, aby posłuchać słynnych fragmentów muzycznych i arii z najbardziej znanych oper, takich jak „Carmen” i „Traviata”. 📢 XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL - niezwykłe wydarzenie na Brochowie Na Brochowie do 25 czerwca trwa niezwykłe wydarzenie - XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL. Jak co roku jest to świetna okazja, żeby zajrzeć do miejsc zwykle niedostępnych, a także, by zapoznać się młodą sztuką współczesną. Dzieła zaprezentowane w nieoczywistych miejscach nabierają nowego znaczenia i przemawiają mocniej do wrażliwości odbiorców. 📢 Energetyczny i wyjątkowy koncert "Capitol od Kuchni" zgromadził tłum przed budynkiem Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu Właśnie kończy się przy Teatrze Muzycznym Capitol pełen energii koncert pod nazwą "Capitol od Kuchni". To wyjątkowe wydarzenie, które stało się stałym punktem kalendarza kulturalnego Wrocławia, odbyło się po raz pierwszy w 2019 roku, jako finał sezonu teatralnego 2018/2019. Pomimo deszczu i burzy nad Wrocławiem, tłumy widzów bawiły się doskonale. Zobaczcie swoje zdjęcia w naszej galerii!

📢 Wiele atrakcji czeka na nas w ten magiczny weekend we Wrocławiu. Będą koncerty, zaplatanie wianków, festiwale oraz kiermasze. W nadchodzący weekend Wrocław będzie pełen atrakcji, które przyciągną zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od 21 do 23 czerwca w stolicy Dolnego Śląska czeka nas mnóstwo wydarzeń, które z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, gdzie będzie można zakupić lokalne wyroby, rękodzieło i smakołyki. Atmosferę tego wydarzenia dodatkowo wzbogacą występy artystów ulicznych, którzy swoimi umiejętnościami rozbawią i zachwycą publiczność. 📢 Ulica Pomorska ponownie otwarta po remoncie - mnóstwo atrakcji dla mieszkańców Wrocławia! W sobotę, 22 czerwca, po długim remoncie, zostanie ponownie otwarta ulica Pomorska. Z tej okazji Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami, przygotowali bogaty program atrakcji dla mieszkańców Wrocławia.

📢 To koniec pewnej epoki handlowej we Wrocławiu. Wpłynął wniosek o wyburzenie Arkad Wrocławskich Wrocław stoi u progu znaczących zmian urbanistycznych. Kultowe Arkady Wrocławskie, znane jako jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w centrum miasta, mają zostać wyburzone tuż po wakacjach. Na ich miejscu pojawi się nowoczesny kompleks, który ma przynieść miastu wiele korzyści.

