Ręki Dzieła Fest - maskotki, biżuteria, dekoracje do domu. Sprawdź, co można kupić na Placu Solnym w ten weekend!

Nowe miejsce Festiwalu

Co można kupić na Ręki Dzieła Fest

Ręki Dzieła Fest to zawsze wspaniały moment na zakup prezentów lub poszukanie unikatowych przedmiotów dla siebie. W trakcie każdej edycji Festiwalu wielkim powodzeniem cieszą się stoiska z biżuterią. I faktycznie jest z czego wybierać - od biżuterii ze srebra, poprzez taką z kamieniami półszlachetnymi, kończąc na żywicy z zatopionymi kwiatami, czy masie polimerowej.

Uwagę przykuwają również dekoracje z mchu - soczyście zielone, w drewnianych ramkach mogą stać się ozdobą niejednego domu.

Wśród stoisk na Placu Solnym wyróżniają się szczególnie stoiska z szydełkowymi maskotkami. Bardzo kolorowe, często nawiązujące stylem do popularnych w Japonii przytulanek amigurami.

I chociaż upał dawał się wszystkim we znaki, to wystawcy chętnie rozmawiali z odwiedzającymi i udzielali im rad przy wyborze.