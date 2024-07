Przegląd prasy Wrocław 3.07.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kideolo Fun&Create Event - mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin na Pergoli.”?

Prasówka Wrocław 3.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kideolo Fun&Create Event - mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin na Pergoli. Kideolo Fun&Create Event to wydarzenie, którego nie można przegapić, jeśli macie dzieci. Bogaty program, liczne atrakcje oraz przyjazna atmosfera sprawiają, że jest to idealne miejsce na spędzenie letniego dnia z rodziną. Organizatorzy zapraszają wszystkich 6 lipca 2024 r. do kompleksu Hali Stulecia na niezapomniane (K)idealne Wakacje w Mieście!

📢 Już niedługo pociągi po dolnośląskich torach będą jeździć szybciej. Zaplanowane zostały naprawy tras Dolny Śląsk przygotowuje się do znaczących inwestycji w infrastrukturę kolejową, które mają na celu skrócenie czasu podróży pociągami oraz poprawę jakości usług. Już po wakacjach mają ruszyć pierwsze prace. Jakie zmiany czekają mieszkańców Dolnego Śląska i jakie są plany na przyszłość?

📢 Szafa grająca na skwerze Niemena we Wrocławiu robi furorę. Od niedawna możemy wysłuchać największe hity artysty W sercu Wrocławia, na Skwerze Czesława Niemena, stanęła wyjątkowa atrakcja - szafa grająca odtwarzająca największe przeboje legendarnego artysty. Ta muzyczna nowość stała się magnesem dla fanów twórczości Niemena, oferując niepowtarzalną możliwość zanurzenia się w nostalgiczne dźwięki jego utworów.

Prasówka 3.07 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Redukcja liczby taksówkarzy we Wrocławiu. Co za tym stoi? Czy taryfiarze mają się czego obawiać? W ostatnim czasie rynek taksówkarski we Wrocławiu zmierzył się z poważnymi zmianami, które wywołały znaczne konsekwencje dla zarówno kierowców, jak i użytkowników taksówek. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2024 roku, doprowadziły do znacznego spadku liczby taksówkarzy. Około 850 z nich przestało świadczyć swoje usługi, nie przeszło bowiem obowiązkowej weryfikacji. W tym artykule przyjrzymy się, jakie mogą być długoterminowe skutki tych zmian dla mieszkańców Wrocławia.

📢 Operetka Wrocławska zaprasza na cykl koncertów "Koncerty na Wynos" na wrocławskich osiedlach! Stowarzyszenie Operetka Wrocławska serdecznie zaprasza na III edycję "Koncertów na WYNOS!", które odbędą się w plenerach dziesięciu osiedli Wrocławia. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Kontynuując tradycję plenerowych koncertów, w tym roku zaprezentowane zostaną trzy zróżnicowane programy artystyczne: "Operetka dla Dzieci na WYNOS!", "Szalone lata 50-70 na WYNOS!" oraz "Opera&Musical na WYNOS!". 📢 "Pamiętajmy o Ogrodach" - cykl bezpłatnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławiu. Zobacz ciekawe miejsca stolicy Dolnego Śląska! Stowarzyszenie „Zakochaj się w Polsce” zaprasza seniorów i sympatyków krajoznawczej idei na BEZPŁATNE SPACERY „PAMIĘTAJMY O OGRODACH – zespoły przyrodniczo-architektoniczne Wrocławia”. Przewodnikiem będzie Anna Zwiech, prezes stowarzyszenia. Spacery obejmują tematykę historycznych i współczesnych ogrodów Wrocławia. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić niedostępne na co dzień przestrzenie, takie jak dawne i obecne zespoły klasztorne, katedralne zieleńce oraz zrekonstruowane ogrody historyczne.

📢 Wygraj podwójne zaproszenie do Kolejkowa w Sky Tower. Wystarczy odpowiedzieć na jedno konkursowe pytanie! Z okazji wakacji 2024 Kolejkowo rozdaje aż 10 podwójnych zaproszeń do swojej wystawy w Sky Tower! Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Od wtorku 2 lipca od 13:00 do piątku 5 lipca do 13:00, wyślij swoje zgłoszenie i odpowiedz na pytanie konkursowe. Nagrody czekają na Ciebie! 📢 Majestatyczny buk Serce Ogrodu w Wojsławicach choruje. Drzewo Roku 2023 ma ponad 200 lat - zdjęcia W ostatnich dniach poznaliśmy faworyta 14. edycji plebiscytu Klubu Gaja wyłaniającego Drzewo Roku 2024, tymczasem ubiegłoroczny zwycięzca tego konkursu - buk "Serce Ogrodu" z Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku choruje i jest wyraźnie osłabiony. Naukowcy starają się zapewnić mu optymalne warunki. Zobaczcie zdjęcia tego niepowtarzalnego drzewa.

📢 Czy dawny szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich w Mokrzeszowie znajdzie nowego właściciela? Ogłoszono przetarg na ten niezwykły obiekt Starostwo w Świdnicy ogłosiło ostatnio przetarg na sprzedaż niezwykłego obiektu – tzw. pałacu w Mokrzeszowie.

Pałacem nazywany jest dawny szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich. Ogromny, górujący nad Mokrzeszowem (przed II wojną światową Kunzendorf) gmach zna chyba każdy, kto przejeżdżał przez tę miejscowość drogą krajową nr 35. 📢 Wakacje z Orientem. Letnie warsztaty wakacyjne w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz jego oddziały zapraszają na serię spotkań w ramach „Wakacje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu” zatytułowaną „Wakacje z Orientem”, skierowaną do dzieci w wieku 6-12 lat. 📢 Ulica Księcia Witolda zapełnia się nowymi lokalami gastronomicznymi. Sprawdź, co oferują! Położona w samym centrum Wrocławia ulica księcia Witolda przez ostatnie lata była kulinarnie kojarzona przede wszystkim z wysokiej klasy restauracjami specjalizującymi się w rybach i owocach morza położonymi przy Marinie. W ostatnich dwóch latach jednak i druga część ulicy zaczęła ożywać.

📢 Wielka Inauguracja lokomotywy SP42 - wycieczka retro składem do Legnicy z Klubem Kolei Dolnośląskich. Po ponad 20 latach w bezruchu i 4 latach pełnych zaangażowania prac, lokomotywa SP42 – 001 jest gotowa do swojej pierwszej inauguracyjnej jazdy z historycznymi wagonami pasażerskimi. W kwietniu bieżącego roku spalinowóz przeszedł jazdę próbną i otrzymał wszystkie dopuszczenia do ruchu. Oprócz pełnej sprawności technicznej, lokomotywa odznacza się odtworzoną historyczną malaturą, jaka występowała na tych pojazdach trakcyjnych w latach ich codziennej służby. 📢 ODDAJ KREW, ODWIEDŹ GASTRO! - wspólna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wrocławskiej gastronomii Wakacje to najcięższy czas, jeśli chodzi o zapasy krwi. Co roku pojawiają się apele o oddawanie tego cennego płynu. W tym roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w akcji "Oddaj krew, odwiedź gastro!". Do akcji dołączyło aż 18 wrocławskich lokali!

📢 Oczekiwanie na remont ul. Gostyńskiej we Wrocławiu trwa od ponad 20 lat! Czy coś w końcu ruszyło w tej sprawie? Mieszkańcy ul. Gostyńskiej we Wrocławiu od dwóch dekad oczekują na remont swojej ulicy. Nieoczekiwanie, ich codzienność zmieniła się, kiedy na drodze pojawił się tłuczeń. ZDiUM, zarządca drogi, określił to działanie jako samowolę budowlaną, lecz szybko wyszło na jaw, że za "remontem" stoi gmina sąsiadująca. Jakie są dalsze losy ul. Gostyńskiej i co na ten temat sądzą mieszkańcy oraz odpowiedzialne instytucje? 📢 Tajemniczy wąż na osiedlu Widawa: Mieszkańcy Wrocławia w obliczu niecodziennej sytuacji Wrocławski osiedle Widawa stało się miejscem, gdzie egzotycznie wyglądający wąż stał się głównym bohaterem niecodziennego zdarzenia. Nieuchwytny gad zaniepokoił mieszkańców, którzy teraz z niecierpliwością czekają na jego złapanie. Sytuacja ta skłoniła lokalne władze do podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju wśród mieszkańców.

📢 Ulica Ruska we Wrocławiu rozkopana. Jak przebiegają pracę i kiedy można spodziewać się remontu? Remont ulicy Ruskiej we Wrocławiu wprowadza znaczące zmiany w lokalnym ruchu drogowym. Drogowcy zajęli część jezdni, a mieszkańcy muszą przygotować się na tymczasowe wyłączenia wody. Prace związane są z wymianą instalacji wodociągowej i potrwają kilka dni. 📢 Wimbledon 2024: najgorętsze zawodniczki tenisowego turnieju w Londynie. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Wielkoszlemowy Wimbledon 2024 rozpoczęty, turniej w Londynie ruszył 1 lipca. Zakończenie planowane jest na 14 lipca. Do rywalizacji w grze pojedynczej kobiet na trawiastych kortach w brytyjskiej stolicy przystąpiło 128 zawodniczek, w tym kwalifikantki. Wybraliśmy najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz zdjęcia w GALERII.

