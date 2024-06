Tajemnicza i magiczna Noc Świętojańska w Ostoi koło Milicza w Dolinie Baryczy. Koncerty, pokazy słowiańskie oraz jarmark. Zobaczcie zdjęcia Tomasz Pawlak

Jedno z najbardziej magicznych i tajemniczych świąt w naszej kulturze – Noc Świętojańska – przyciągnęło do Ostoi Konika Polskiego koło Milicza w Dolinie Baryczy turystów z Wrocławia, okolic oraz pobliskiej Wielkopolski. W otoczeniu stawów i lasów czas pełen rytuałów, symboliki i magii pozwolił intensywnie przeżyć to święto zgromadzonym. Noc Świętojańska w Miliczu, w sercu Doliny Baryczy, to niezapomniane doświadczenie.