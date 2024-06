Ludzie Ognia - spotkanie z żywą historią w Arsenale Aleksandra Karpecka

Festiwal Ludzie Ognia co roku przyciąga wielu zainteresowanych. To niepowtarzalna okazja na spotkanie z żywą historią i zobaczenie, jak wyglądało życie przed setkami lat. Aleksandra Karpecka/PolskaPress Zobacz galerię (36 zdjęć)

Dziedziniec wrocławskiego Arsenału zmienił się na weekend w prawdziwą antyczną enklawę. A wszystko to za sprawą Festiwalu Ludzie Ognia, który odbywa się w ramach obchodów Święta Wrocławia. To wyjątkowe wydarzenie co roku przyciąga liczne rodziny z dziećmi.