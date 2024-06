Na wrocławskim Placu Wolności promowani zostali nowi oficerowie, absolwenci Akademii Wojsk Lądowych

"Dech w piersi zapiera, gdy widzę wasz oddanie Ojczyźnie. Bądźcie dumni z polskiego munduru i z faktu, że jesteście żołnierzami Rzeczpospolitej. Bądźcie dumni, że to właśnie wy będziecie gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Jesteście doskonale przygotowani do realizacji swoich zadań. Podjęliście wiele trudu, aby być najlepszymi. Wasze przygotowanie to gwarancja dobrej służby dla naszego kraju."