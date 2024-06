Świętojańskie odszpuntowanie - średniowieczny korowód przeszedł przez wrocławski Rynek

Piwnica Świdnicka

Piwnica Świdnicka w nowej odsłonie działa już dwa lata. I chociaż wnętrza są nowoczesne, podobnie jak menu, to właścicielom zależy na nawiązywaniu do tradycji. Nie ma się co dziwić, Piwnica Świdnicka jest uważana za najstarszy lokal gastronomiczny w Europie. Z Piwnicą związane jest piwo świdnickie, które było w niej serwowane. Jego walory smakowe były powszechnie znane na średniowiecznym Śląsku prowadząc nawet do jednej z wojen piwnych.