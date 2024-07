Kideolo Fun&Create Event - mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin na Pergoli. Aleksandra Karpecka

Już w tę sobotę, 6 lipca, na dzieci czeka mnóstwo atrakcji na Pergoli - makieta Kolejkowa, warsztaty modelarskie, gry planszowe, konkursy z nagrodami...

Kideolo Fun&Create Event to wydarzenie, którego nie można przegapić, jeśli macie dzieci. Bogaty program, liczne atrakcje oraz przyjazna atmosfera sprawiają, że jest to idealne miejsce na spędzenie letniego dnia z rodziną. Organizatorzy zapraszają wszystkich 6 lipca 2024 r. do kompleksu Hali Stulecia na niezapomniane (K)idealne Wakacje w Mieście!