Zarazamydobrem. Kibice Śląska Wrocław wspierają lekarzy i pielęgniarki [FILMY, ZDJĘCIA]

Dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk dokonali zakupów w jednym z marketów. Zakupione produkty trafią jutro do jednego z wrocławskich szpitali. Podziękowania dla sportowej ekipy kibiców Śląska. Nasze ASy przekazały 2200 zł i to nie jest jeszcze ich ostatnie słowo! - napisali na Facebooku członkowie Stowarzyszenia Wielki Śląsk.

Każdy może włączyć się do akcji. Stowarzyszenie czeka m.in. na wodę mineralną, kawę, herbatę, czajniki elektryczne, rękawiczki, maseczki, kremy do rąk, chusteczki, zupki chiński, gorące kubki. Produkty można zostawiać codziennie pod schodami do budynku klubowego Śląska Wrocław przy ul. Oporowskiej 62 (godz. 8-20) oraz od poniedziałku do piątku w siedzibie stowarzyszenia kibiców Wielki Śląska i ośrodka Kibice Razem przy ul. Szewskiej 66/67 A (godz. 10-15).