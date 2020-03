10 hitów festiwalu NOWE HORYZONTY, które możesz obejrzeć w domu [OPISY, LINKI]

Obsypany nagrodami na międzynarodowych festiwalach, w tym BAFTA za debiut reżyserski, niezwykły film Rungano Nyoni. Zambia. W wyniku banalnego wydarzenia, dziewięcioletnia sierota Shula zostaje uznana za czarownicę . Bezbronna wobec oskarżeń zostaje odesłana do obozu dla wiedźm. Tu wykluczone ze wspólnoty, odizolowane kobiety zmuszane są do ciężkiej pracy i traktowane jako turystyczna atrakcja. Każda z czarownic ma przytwierdzoną do pleców długą białą szarfę, która łączy ją z Ziemią. Wszystko po to, by nie mogła wyzwolić się i odlecieć. ABY OBEJRZEĆ TEN FILM KLIKNIJ TUTAJ: KLIK!

kadr z filmu/materiały prasowe