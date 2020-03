Ze względu na epidemię koronawirusa, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zdecydowała się na czasowe ograniczenie dostępu do urzędów skarbowych do dnia 10 kwietnia. To „ograniczenie” tak naprawdę oznacza zamknięcie urzędów i jedynie przyjmowanie lub udostępnianie w nich dokumentów tylko w wyznaczonych miejscach. - Właśnie zapadła decyzja o zamknięciu naszych urzędów i obsłudze petentów - jak my to określamy - tylko do pierwszego holu - mówi nam Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. - To oznacza, że w holach urzędów skarbowych są wystawione regały z dokumentami i drukami, które przychodzący do nas podatnicy mogą pobierać. Dodatkowo przy wejściu do dolnośląskich urzędów skarbowych zostały wystawione „urny kontaktowe”, do których można wrzucić deklaracje, pisma i inne dokumenty bez potwierdzenia wpływu do urzędu - wyjaśnia rzeczniczka. Jak podkreśla - wbrew krążącym informacjom o przesunięciu – póki co, termin złożenia PIT za 2019 rok zostaje bez zmian to jest do 30 kwietnia. Jak nas zapewniła, pracownicy dolnośląskich urzędów skarbowych, tak jak dotychczas wykonują swoje obowiązki w zakresie obsługi dokumentów, ale zachęcają do korzystania z formy elektronicznej, przesyłania zeznań podatkowych w formie e-deklaracji przy pomocy usługi Twój e-PIT, oraz kierowanie wniosków o wydanie zaświadczeń, czy o przeksięgowanie, a także innych dokumentów przez profil zaufany ePUAP oraz biznes.gov.pl. - Szczegółowe informacje o elektronicznych usługach dla podatników można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów skarbowych oraz na podatki.gov.pl – zachęca Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek. Ponadto w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, za pomocą internetu, można złożyć wniosek oraz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych - stwierdzające stan zaległości. Swoje zeznanie podatkowe można też – jak co roku – wysłać pocztą. To jednak będzie się wiązało z koniecznością odwiedzenia placówki pocztowej. Należy pamiętać, że godziny pracy placówek w dni robocze uległy skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówki będą czynne w godz. 14–20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne zazwyczaj w soboty obsługują klientów przez trzy godziny. Praca placówek całodobowych została skrócona, placówki te są czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8 .00 do 20.00. Punkty obsługi klienta w Galeriach Handlowych zostały zamknięte. Na kolejnych slajdach wyjaśniamy, kto i jak może się rozliczyć, a także do kogo można zwrócić się po pomoc i wsparcie przy wypełnianiu dokumentów.

