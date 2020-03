Cenne porady w czasie epidemii koronawirusa. Przeczytajcie!

- Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – mówi Paulina Sosnowicz. - Wiele wątpliwości budzi art. 47, zgodnie z którym pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. W tym względzie wyłączeniu podlegają tylko, osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 la, kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18, osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

Takiej osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy – dodaje Paulina Sosnowicz.