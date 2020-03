Kontrole na granicach do 13 kwietnia 2020 r. Jak wjechać do Polski? [LISTA PRZEJŚĆ]

fot. Andrzej Szkocki

Epidemia koronawirusa sprawiła, że Polska zdecydowała się zamknąć granice. Wjazd do kraju dla samochodów osobowych będzie możliwy tylko w 31 miejscach. Do Polski wpuszczani będą Polacy wracający z zagranicy oraz cudzoziemcy związani z Polską zawodowo lub rodzinnie. Wszystkie osoby wjeżdżające do Polski będą musiały poddać się 14-dniowej kwarantannie domowej z bezwzględnym zakazem opuszczania mieszkania. Poniżej pełna lista drogowych przejść granicznych, dostępnych dla ruchu osobowego.