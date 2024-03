Jacek Magiera zostanie w Śląsku na dłużej! To ważna informacja dla fanów wrocławskiej piłki nożnej

W sobotę, 2 marca, wrocławianie rozegrają bardzo istotny mecz z Widzewem Łódź. Po kilku meczach bez zwycięstwa podopieczni trenera Magiery chcą przerwać impas i w końcu cieszyć się trzema punktami. Na konferencji przedmeczowej pojawił się prezes Śląska Patryk Załęczny oraz dyrektor sportowy David Balda. Wspólnie, z uśmiechem na twarzy, poinformowali oni kibiców o tym, że klub przedłużył kontrakt z Jackiem Magierą do 30 czerwca 2026 roku.

Dalsza część konferencji prasowej dotyczyła m.in. lidera klasyfikacji strzelców Ekstraklasy, Erika Expósito, który według niektórych zdjęć zmaga się ze sporą nadwagą. Głos w tej sprawie zabrał trener Magiera:

– Jestem zbyt doświadczonym człowiekiem, żeby na podstawie jednego zdjęcia wyrabiać sobie opinię o zawodniku. Znam Erika, znam jego podejście, mam go na co dzień w treningu. Dzisiaj opinie o nim w dużej mierze opierają się na tym, że słabiej wygląda na początku rundy, ale my się nie zrażamy. Wierze w tego zawodnika i w to, że dobije do 20 goli w tym sezonie, choć najprawdopodobniej latem odejdzie – stwierdził trener Śląska.