KORONAWIRUS. Poród w czasie epidemii. Gdzie rodzić we Wrocławiu i w okolicach?

Specjaliści z PTGiP rekomendują także, aby część wizyt lekarskich związanych z ciążą odbywała się online lub telefonicznie. Przekonują, że jeśli ciąża przebiega poprawnie i nie ma żadnego zagrożenia, wówczas, bez szkody dla matki i dziecka, wizyty kontrolne mogą być przeprowadzane rzadziej, niż miałoby to miejsce w innej sytuacji.

Każdej pacjentce, która przyjedzie na oddział, mierzy się temperaturę, a także robi wywiad pod kątem możliwości zarażenia się koronawirusem. Jeśli ma choćby gorączkę, wówczas wysyłana jest do wyznaczonej placówki, która dysponuje wydzieloną strefą dla osób podejrzeniem infekcji tzw. epidemiologiczną izbą przyjęć.

Według zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników na dolnośląskich porodówkach obowiązują nieco inne zasady, niż dotychczas. We wszystkich szpitalach wprowadzono zakaz odwiedzin. Zrezygnowano także z porodów rodzinnych.

Poniżej przedstawiamy więc zbiór aktualnych i sprawdzonych informacji dotyczących poszczególnych szpitali we Wrocławiu i okolicach.

Wielu wrocławian w kwestii organizacji pracy na porodówkach czuje się zagubionych. - Wraz z żoną spodziewamy się za kilka dni nowego potomka, prowadzimy małe śledztwo w sprawie dostępnych szpitali i wymagań. Zdaliśmy sobie sprawę, że pomimo, iż mamy już jedno dziecko, to nie mamy zielonego pojęcia, co teraz jest wymagane - przyznaje nasz Czytelnik.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego - III stopień referencyjności

Ta placówka została przeznaczona także dla pacjentek z koronawirusem lub z podejrzeniem zakażenia. Wydzielono w tym celu specjalną strefę. Znajduje się ona w osobnym budynku, więc zdrowe pacjentki nie będą miały kontaktu z zarażonymi. Jak dotąd na Dolnym Śląsku nie było jeszcze takiego przypadku, szpital jest jednak na to gotowy. Pozostałe pacjentki są przyjmowane według standardowej procedury - jeśli pojawiają się na oddziale są badane i wówczas lekarz decyduje, czy wracają jeszcze do domu, czy zostają przyjęte. Zgłaszać się mogą także panie już po terminie porodu i wymagające nagłej pomocy. W dalszym ciągu w szpitalu istnieje możliwość wykonywania porodów w wodzie, jednak jest to utrudnione ze względu na zakaz przebywania przy nim drugiej osoby.

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza - III stopień referencyjności